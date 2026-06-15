به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان رُشتخوار گفت: کشت زیره سبز راهکاری برای مقابله با کم‌ آبی در شرایط خشکسالی و سودآور است که اکنون در سطح ۷۰۰ هکتار در این شهرستان کشت می‌ شود و برآوردها برداشت ۳۶۰ تن محصول است.

جمشید معاون امروز در نشست خبری به مناسبت هفته جهاد کشاورزی (۲۷ تا ۲۱ خرداد) افزود: زیره سبز گیاهی یکساله از خانواده چتریان است که به دلیل نیاز آبی کم و دوره رشد کوتاه ۱۰۰ تا ۱۲۰ روزه برای کشت در مناطق خشک و نیمه‌ خشک مانند رُشتخوار بسیار مناسب است.

وی با بیان اینکه این گیاه علاوه بر توجیه اقتصادی بالا در مقایسه با سایر محصولات زراعی دارای خواص درمانی متعددی مانند رفع دل‌ درد، نفخ شکم و افزایش اشتهاست، گفت: زیره سبز از محصولات مهم صادراتی ایران است که به دلیل قرار گرفتن کشور ما در منطقه گرم و خشک از کیفیت و مواد مؤثره بالاتری نسبت به کشورهای رقیب همچون هند، عراق، پاکستان، مراکش، ترکیه، سوریه و چین برخوردار است.

معاون با اشاره به اینکه زیره سبز به دلیل مقاومت بالا در برابر خشکی، گزینه‌ ای مناسب برای شهرستان خشکی چون رُشتخوار است، ادامه داد: این گیاه قسمت عمده آب مورد نیاز خود را در زمستان از نزولات جوی تأمین می کند و با آبیاری‌ های تکمیلی محدود بازده خوبی هم دارد.

وی افزود: میزان بذر مورد نیاز برای هر هکتار بسته به روش کاشت متفاوت است و در کشت با دستگاه بذرکار هشت تا ۱۰ کیلوگرم و در کشت دستی ۱۵ تا ۲۰ کیلوگرم بذر در هکتار مصرف می شود و بهترین زمان کاشت زیره دیم اواخر بهمن ماه تا اوایل اسفند ماه است.

معاون گفت: در صورت رعایت تمام اصول کاشت، داشت و برداشت می‌ توان از هر هکتار ۵۰۰ تا ۸۰۰ کیلوگرم محصول برداشت کرد. نکته قابل توجه میزان اشتغال ۷۲۰ خانوار در زمان کاشت و برداشت این محصول است.

وی میزان تولید در هکتار زیره آبی را ۸۰۰ تا هزار کیلوگرم و دیم را نیز ۳۰۰ کیلوگرم عنوان کرد.

مرکز شهرستان رشتخوار در ۲۱۶ کیلومتری جنوب مشهد واقع است و شهر جنگل نیز در ۸۱ کیلومتری جنوب غرب رشتخوار قرار دارد.