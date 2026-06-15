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مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان یزد از آغاز عملیات اجرایی تامین زیرساختهای تأمین آب شرب برای هزار و ۴۰۰ واحد مسکونی در سایت نهضت ملی مسکن شحنه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، جلال علمدار گفت: عملیات اجرای شبکه توزیع آب سایت نهضت ملی مسکن شحنه از ابتدای خردادماه آغاز شده و پیشبینی میشود طی مدت هشت ماه تکمیل و به بهرهبرداری برسد.
وی اعتبار مورد نیاز این طرح را بیش از ۱۵۰ میلیارد ریال عنوان کرد و افزود: این اعتبار از محل بودجه عمرانی شرکت آبفا تأمین شده و صرف ایجاد زیرساختهای آبرسانی در این مجموعه میشود.
مدیرعامل شرکت آبفای استان یزد با اشاره به مشخصات فنی طرح ادامه داد: در قالب این طرح، ۱۹ کیلومتر شبکه توزیع آب با لولههای پلیاتیلن در اقطار ۹۰ تا ۴۰۰ میلیمتر اجرا میشود و همچنین احداث ۷۵ حوضچه و نصب ۳۲ دستگاه شیر آتشنشانی نیز در دستور کار قرار دارد.
علمدار تأکید کرد: توسعه زیرساختهای آب و فاضلاب همگام با اجرای طرحهای نهضت ملی مسکن از اولویتهای شرکت آبفا است و تلاش میشود خدمات زیربنایی مورد نیاز متقاضیان این طرحها همزمان با پیشرفت طرحهای مسکن تأمین شود.