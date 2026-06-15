وارینگا، مدیرعامل مؤسسه بین‌المللی حکمرانی خدمات عمومی کنیا گفت: بسیاری از بحران‌های کنونی جهان، بیش از آنکه ریشه در مشکلات سیاسی یا اقتصادی داشته باشند، ناشی از شکست‌های اخلاقی هستند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، همایش یک‌روزه گفت‌وگوی ادیان با عنوان «آینده نگری در رهبری دینی؛ معنویت، اخلاق و مسئولیت اجتماعی در سنت‌های دینی ابراهیمی» در نایروبی برگزار شد و شرکت‌کنندگان بر ضرورت رهبری اخلاق‌مدار، همکاری بین‌ادیانی و نقش نسل جوان در آینده صلح جهانی تأکید کردند.

این همایش به همت رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در کنیا برگزار شد و اندیشمندان مسلمان و مسیحی در آن به بررسی نقش دین در ترویج صلح، عدالت، کرامت انسانی و تحول اجتماعی پرداختند.

مهدی بیکی، رایزن فرهنگی ایران در نایروبی، کنیا را الگویی موفق از همزیستی مسالمت‌آمیز میان پیروان ادیان مختلف توصیف کرد.

وی اظهار کرد: این همایش علاوه بر گرامیداشت یاد و میراث فکری حضرت امام خمینی (ره)، ادای احترام به شهیدانی است که جان خود را در راه حقیقت، عدالت و کرامت انسانی فدا کرده‌اند.

آقای بیکی ادامه داد: امام خمینی (ره) بر این باور بود که پیروان ادیان الهی باید در مقابله با ظلم، ترویج ارزش‌های اخلاقی و خدمت به بشریت با یکدیگر همکاری کنند. ایشان تأکید داشتند که دین باید عامل هدایت، وحدت و تعالی اخلاقی باشد، نه وسیله‌ای برای تفرقه و دشمنی.

رایزن فرهنگی کشورمان در کنیا تصریح کرد: قائد شهید بار‌ها بر ضرورت گفت‌وگوی ادیان و فرهنگ‌ها بر پایه احترام متقابل و ارزش‌های مشترک تأکید کرده‌اند. از نگاه ایشان، مسلمانان و مسیحیان می‌توانند و باید در مواجهه با چالش‌های جهانی همچون فقر، بی‌عدالتی، خشونت، افراط گرایی و تضعیف ارزش‌های اخلاقی همکاری و هم‌افزایی داشته باشند.

آقای بیکی گفت: ادیان الهی باید در کنار مظلومان قرار گیرند و در ساخت جوامعی عادلانه‌تر و هماهنگ‌تر نقش‌آفرینی کنند.

محمد خدامی، از مؤسسه بین‌المللی مطالعات اسلامی قم، در سخنرانی خود با عنوان «پیوند معنویت و عقلانیت در نگاه ادیان الهی به حکمرانی اجتماعی»، تأکید کرد: معنویت و عقلانیت نه دو عنصر متضاد، بلکه مکمل یکدیگر در عرصه حکمرانی هستند.

آقای خدام اظهار کرد: رهبری کارآمد نیازمند تلفیق ارزش‌های اخلاقی و خردورزی است و هشدار داد که حکمرانی فاقد معنویت، بنیان اخلاقی خود را از دست می‌دهد و معنویت فاقد عقلانیت نیز توان پاسخگویی به نیاز‌های عملی جامعه را نخواهد داشت.

وی عدالت، پاسخگویی، کرامت انسانی و خدمت به جامعه را از اصول بنیادین حکمرانی در سنت‌های دینی ابراهیمی برشمرد.

فادر اینوسنت ماگانیا، مدیر گفت‌وگوی بین‌ادیانی و مطالعات اسلامی دانشگاه تانگازا، با موضوع «نقش ادیان در تحول اجتماعی و صلح‌سازی»، بر ظرفیت تحول‌آفرین دین در شکل‌دهی به ارزش‌های اخلاقی و تقویت انسجام اجتماعی تأکید کرد.

وی اظهار کرد: نهاد‌های دینی همچنان از معتبرترین نهاد‌های اجتماعی به شمار می‌روند و از این رو توانایی منحصربه فردی در ترویج آشتی، تفاهم متقابل و صلح پایدار دارند.

استر وارینگا، مدیرعامل مؤسسه بین‌المللی حکمرانی خدمات عمومی (PSGI) هم گفت: بسیاری از بحران‌های کنونی جهان، بیش از آنکه ریشه در مشکلات سیاسی یا اقتصادی داشته باشند، ناشی از شکست‌های اخلاقی هستند.

وارینگا افزود: توسعه پایدار تنها در صورتی محقق می‌شود که رهبری بر پایه صداقت، پاسخگویی، شفقت و خدمت به انسان‌ها استوار باشد.

وی رهبری را امانتی مقدس دانست و خواستار همکاری گسترده‌تر میان رهبران دینی و مسئولان عمومی برای ترویج عدالت اجتماعی، شفافیت، مشارکت‌پذیری و حکمرانی مسئولانه شد.

نیوتن کاهومبی ماینا، استاد ارشد دانشگاه کنیاتا، در ارائه‌ای علمی درباره میراث فکری حضرت امام خمینی (ره)، ایشان را یکی از تأثیرگذارترین متفکران دینی جهان اسلام در دوران معاصر توصیف کرد.

وی اظهار کرد: مهم‌ترین میراث ماندگار امام خمینی (ره)، تلفیق معنویت، عدالت، آزادی و مبارزه با ظلم و ستم است.

ماینا توضیح داد: امام خمینی (ره) دین را چارچوبی جامع برای حیات فردی و اجتماعی می‌دانست و معتقد بود رهبری دینی باید به طور فعال در مواجهه با چالش‌های جامعه نقش‌آفرینی کند.

وی همچنین بر تأکید امام خمینی (ره) بر عدالت، کرامت انسانی، حمایت از محرومان و همکاری میان ادیان اشاره کرد و در عین حال وجود برخی مباحث و دیدگاه‌های متفاوت علمی درباره ابعاد اندیشه سیاسی ایشان را نیز یادآور شد.

کشیش فردریک واخیزی، از فدراسیون جهانی صلح، در سخنرانی خود با عنوان «رهبری معنوی و مسئولیت اخلاقی در جامعه معاصر»، تأکید کرد: رهبری معنوی اصیل بر پایه خدمت، شفقت، صداقت و الگو بودن برای دیگران استوار است.

وی افزود: رهبران معنوی وظیفه دارند افراد را به سوی رشد اخلاقی، مسئولیت‌پذیری و دستیابی به هدفی متعالی‌تر در زندگی هدایت کنند.

آقای واخیزی همچنین، میان مسئولیت اخلاقی و مسئولیت قانونی تمایز قائل شد و اظهار کرد: رفتار اخلاقی فراتر از صرف رعایت قوانین است.

وی گفت: سکولاریسم، مصرف‌گرایی، مادی‌گرایی و تکثر دینی از مهم‌ترین چالش‌های پیش روی رهبری معنوی در جهان معاصر به شمار می‌روند.

استفان اندگوا، مدیر اجرایی مؤسسه گفت‌و‌گو‌های جنوب-جنوب، نیز در سخنرانی خود با عنوان «جوانان، هویت دینی و آینده گفت‌وگوی بین‌ادیانی»، بر نقش تعیین کننده نسل جوان در آینده روابط میان ادیان تأکید کرد.

وی اظهار کرد: جوانان بزرگ‌ترین گروه جمعیتی در بسیاری از جوامع هستند و از این رو آینده تعاملات بین‌ادیانی در دستان آنها است.

آقای اندگوا از جوامع دینی خواست با ارائه آموزش‌های اخلاقی، تقویت تفکر انتقادی و ایجاد فضا‌های امن برای گفت‌و‌گو، سرمایه‌گذاری بیشتری بر روی نسل جوان انجام دهند.

وی گفت: جوانان باید بازیگران فعال عرصه گفت‌وگوی بین‌ادیانی باشند، نه صرفاً مخاطبان و بهره‌مندان آن.

آقای اندگوا با اشاره به چالش‌های فضای مجازی، نسبت به گسترش اطلاعات نادرست، نفرت‌پراکنی و روایت‌های افراطی هشدار داد و خواستار همکاری بیشتر میان رهبران دینی، مراکز آموزشی و سازمان‌های مدنی برای ارتقای سواد رسانه‌ای و مسئولیت‌پذیری شهروندی شد.

گفتنی است؛ رادیو قرآن کنیا و شبکه مهدی تی‌وی با پوشش خبری و رسانه‌ای این همایش، نقش مؤثری در انعکاس پیام‌ها و دستاورد‌های آن در سطح جامعه کنیا ایفا کردند.