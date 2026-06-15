استاندار آذربایجان غربی با تأکید بر نقش محوری پروژه‌های سرمایه‌گذاری در ارتقای کیفیت زندگی شهروندان، اعلام کرد که اجرای طرح‌های شاخص شهری در ارومیه، موتور محرک نشاط اجتماعی، توسعه گردشگری و جذب سرمایه‌های بخش خصوصی در مرکز استان خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، رضا رحمانی افزود: این طرح ها با رویکرد بازآفرینی شهری و بهره‌گیری از ظرفیت‌های بومی، در حال تبدیل شدن به کانون‌های جدید اقتصادی، اجتماعی و گردشگری در شهر هستند.

وی در خصوص پروژه میدان امام (ره)، آن را یکی از طرح‌های شاخص ارائه شده در رویداد بین‌المللی سرمایه‌گذاری “اینوا” خواند و افزود: این طرح با احیای بافت تاریخی شهر و در مجاورت بازار سنتی و مسجد جامع، نقش مهمی در تقویت هویت تاریخی ارومیه و توسعه فعالیت‌های تجاری و گردشگری در هسته مرکزی شهر ایفا خواهد کرد.

استاندار آذربایجان غربی، خیابان غذا را ظرفیتی مهم برای معرفی فرهنگ و تنوع غذایی استان دانست و بیان کرد: این پروژه با ایجاد فضا‌های جمعی و برگزاری رویداد‌های فرهنگی، علاوه بر رونق اقتصادی، به افزایش سرزندگی شهری و حضور فعال خانواده‌ها در فضا‌های عمومی منجر خواهد شد.

رحمانی همچنین با اشاره به طرح ساماندهی رودخانه شهرچای و سواحل آن، اضافه کرد: تبدیل این محور طبیعی به یک فضای عمومی پویا، ضمن بهبود وضعیت زیست‌محیطی، بستر مناسبی برای توسعه گردشگری شهری و جذب سرمایه‌گذاری در حوزه خدمات و تفریح فراهم می‌کند.

وی در ادامه، طرح ساماندهی زمین‌های لشکر ۶۴ را یکی از مهم‌ترین فرصت‌های توسعه شهری ارومیه عنوان کرده و گفت: این محدوده با کاربری‌های متنوع تجاری، خدماتی، فرهنگی و تفریحی، پتانسیل تبدیل شدن به یکی از قطب‌های جدید فعالیت شهری را دارد و می‌تواند نقش مؤثری در ایجاد اشتغال، افزایش درآمد‌های پایدار و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان ایفا کند.

استاندار آذربایجان غربی در پایان تأکید کرد که اجرای این طرح‌های سرمایه‌گذاری، با هدف ارتقای کیفیت زندگی شهروندان و بهره‌گیری از ظرفیت‌های بومی، در دستور کار قرار دارد.