با فرا رسیدن ماه محرم الحرام و ایام عزاداری سرور و سالار شهیدان، حضرت سید الشهدا، شبکه نمایش ۱۶ فیلم سینمایی ایرانی برای این ایام پخش می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، «سفیر»، «روشنی صبحدم»، «نغمه»، «معصومیت از دست رفته»، «سایه بر خورشید»، «پرده نشین»، «ستاره خضرا»، «سفر سبز»، «مهتاب روی سکو»، «یلدا»، «روز واقعه»، «شب دهم»، «عصر روز دهم»، «طفلان مسلم»، «مردی شبیه باران» و «وفا»، فیلم‌های هستند که از امروز در ساعت‌های ۱۹ و ۲۱، از شبکه نمایش پخش می‌شوند.

فیلم «سفیر»، به کارگردانی فریبرز صالح، امشب ساعت ۲۱، پخش می‌شود.

در خلاصه داستان فلم سینمایی «سفیر» آمده است: «قیس بن مسهر» نماینده امام حسین (ع) است که با نامه‌ای برای «سلیمان خزاعی» به طرف کوفه می‌رود و در راه به دست راه‌داران ابن زیاد، والی کوفه، دستگیر و به زندان افکنده می‌شود. در زندان به وی گفته می‌شود که در صورت سخنرانی علیه «حسین بن علی» آزاد خواهد شد، وی با پذیرفتن این شرط به روی منبر رفته، اما ...

فرامرز قریبیان، عزت اله مقبلی، جلال پیشواییان، کاظم افرندنیا، محمدتقی کهنمویی، کیومرث ملک مطیعی، هوشنگ دیبائیان، هادی مقدم و ... از جمله بازیگران این فیلم هستند.

فیلم «روشنی صبح‌دم» به کارگردانی جواد مزدآبادی که بر اساس یک داستان واقعی ساخته شده است، جمعه ۲۹ خرداد ساعت ۲۱، پخش می شود.

حسن جوهرچی، مهران رجبی، میرطاهر مظلومی و حسین توشه، از بازیگران این فیلم هستند.

فیلم «نغمه» به کارگردانی ابولقاسم طالبی، شنبه ۳۰ خرداد ساعت ۱۹، پخش می‌شود.

حسین یاری، حمیرا ریاضی، فقیهه سلطانی، مهتاج نجومی، شاه‌علی سرخانی، ناصر فروغ و رضا منوچهری، در این فیلم به ایفای نقش پرداخته‌اند.

در خلاصه داستان این فیلم آمده است: محمود، مهندس کامپیوتر، جانباز شیمیایی و مبتلا به سرطان است. یک شب که در خیابان قدم می‌زند متوجه می‌شود که دو موتورسوار کیف دختری به نام شیوا را دزدیده‌اند و مزاحم او شده‌اند. محمود با آنها درگیر می‌شود و…

فیلم «معصومیت از دست رفته» به کارگردانی ابولقاسم طالبی، شنبه ۳۰ خرداد ساعت ۲۱، تماشایی می‌شود.

امین تارخ، سارا خوئینی ها، فریبا کوثری، امین زندگانی، حدیث فولادوند، انوشیروان ارجمند و داریوش فرهنگ از جمله بازیگران این فیلم هستند.

داستان «معصومیت از دست رفته» به سده نخست هجری بر می‌گردد و با محوریت شخصیتی به نام شوذب شکل می‌گیرد.

«فیلم سایه برخورشید» به کارگردانی حسین مرشد شیرازی، یکشنبه ۳۱ خرداد ساعت ۱۹، پخش می‌شود.

داستان این فیلم با بازی جعفر دهقان، کاظم افرندنیا، حسین توشه مردمی را روایت می‌کند که عقوبت گناهی را پس می‌دهند که تاریخ، همیشه ایام بر آن گواهی خواهد داد، چنانچه در متن فیلم به آن اشاره می‌شود. در مورد شهر کوفه، فیلم حوادث اتفاق افتاده در حد فاصل زمانی شهادت حضرت مسلم بن عقیل و هانی بن عروه، و رسیدن امام (ع) به آنجا را روایت می‌کند.

فیلم «پرده نشین» به کارگردانی بهروز شعیبی، یکشنبه ۳۱ خرداد ساعت ۲۱، پخش می‌شود.

داستان پرده نشین درباره زنی به نام هدی با بازی ویشکا آسایش است که پس از سال‌ها برای دریافت ارثیه پدری می‌آید، اما برایش اتفاقات غیرقابل پیش‌بینی رخ می‌دهد.

فرهاد آئیش، ویشکا آسایش، آتیلا پسیانی، حامد کمیلی، بابک حمیدیان، محمود پاک‌نیت و هومن برق‌نورد در این فیلم به ایفای نقش کرده‌اند.

فیلم «ستاره خضرا» به کارگردانی محمدرضا ورزی، دوشنبه اول تیر ساعت ۱۹، پخش می شود.

در خلاصه داستان این فیلم آمده است: زمانی که خولی ملعون ماموریت پیدا می‌کند که سر مبارک امام حسین (ع) را به دربار یزید عرضه کرده و در مقابل آن پول دریافت کند این ملعون یک شب را در دیری اطراق می‌کند و راهب نصرانی که آنجا سکونت دارد، متوجه کراماتی از سر مبارک سیدالشهدا (ع) شده و...

محمدصادقی، چنگیز وثوقی، سعید نیکپور، اکبر عبدی، احمد نجفی و لیلا موسوی، از بازیگران این فیلم هستند.

فیلم «سفر سبز» به کارگردانی محمدحسین لطیفی، دوشنبه ۲ تیر ساعت ۲۱، پخش می‌شود.

این فیلم با بازی پارسا پیروزفر و محمدرضا شریفی نیا روایتگر روزمرگی‌های مردی جوان است که در کودکی توسط یک خانواده‌ی آلمانی به سرپرستی گرفته می‌شود و پس از گذشت سال‌ها این موضوع را فهمیده و از آلمان به ایران باز می‌گردد تا خانواده واقعی خود را بیابد.

فیلم «مهتاب روی سکو» به کارگردانی فیما امامی، سه شنبه ۲ تیر ساعت ۱۹، تماشایی می‌شود.

در خلاصه داستان این فیلم با بازی حسین محجوب، مرضیه خوشی تراش، امیررضا دلاوری و علی اسکندری آمده است: حاج ابراهیم که تعزیه گردان و امام خوان است در روستایی به همراه دختر و پسر کوچکش زندگی سختی دارد. در ماه محرم با کامیون خود همراه خانواده‌اش عازم روستا‌های اطراف می‌شود در راه وقتی همگی خواب بودند او نیز خوابش می‌برد و باعث انحراف وانتی می‌شود که از رو‌به‌رو می‌آید. او می‌ایستد، اما وقتی پیاده می‌شود اثری از ماشین نمی‌بیند، به نظر می‌آید که ماشین از جاده به دره پرت شده، اما ...

فیلم «یلدا» به کارگردانی حسین میرباقری، سه شنبه ۲ تیر ساعت ۲۱، پخش می شود.

این فیلم داستان حاج محمدعلی زاهدی مشهور به مندلی که سال‌ها است سنت تعزیه‌خوانی را در شهر بسطام حفظ کرده است با نزدیک شدن زمان مرگش احساس می‌کند که خطا یا گناهی در گذشته باعث تنهایی و آشفتگی امروز او و دور افتادن فرزندانش از اصالت‌ها است. وی به جست‌و‌جو در گذشته اش می‌پردازد تا این …

محمدرضا شریفی‌نیا، فریبا کوثری، الهام پاوه‌نژاد، ماه‌چهره خلیلی، حمیدرضا آذرنگ، چنگیز جلیلوند، کاظم هژیرآزاد، بیژن افشار، اکبر سلطانعلی، حامد میرباقری، سحر افتاده، سیدمهرداد ضیایی در این فیلم به ایفای نقش پرداخته‌اند.

فیلم «روز واقعه» به کارگردانی شهرام اسدی، چهارشنبه ۳ تیر ساعت ۱۹، پخش می‌شود.

«روز واقعه» داستان جوانی مسیحی به نام "عبدالله" را روایت می‌کند که به تازگی اسلام آورده و دل در گرو مهر "راحله"، دختر "زید" دارد. اما در شب عروسی، ندایی از غیب او را به یاری می‌خواند. عبدالله بی‌درنگ راهی سفری پر رمز و راز می‌شود و در پی ندایی که می‌شنود از دل بیابان‌ها و دشت‌ها می‌گذرد...

علیرضا شجاع نوری، لادن مستوفی، جمشید مشایخی، عزت‌الله انتظامی، محمدعلی کشاورز، ژاله علو و حمیده خیرآبادی در این فیلم به ایفای نقش پرداخته‌اند.

فیلم «شب دهم» به کارگردانی حسن فتحی، چهارشنبه ۳ تیر ساعت ۲۱، پخش می شود. «شب دهم» با بازی حسین یاری، کتایون ریاحی، رویا تیموریان، ثریا قاسمی و پرویز فلاحی پور، قصه‌ای را در دوران حکومت رضاخان در تهران و ممنوعیت عزاداری برای سالار شهیدان و پرپایی تعزیه روایت می‌کند. در همین گیرودار فردی به نام حیدر خوش مرام از لات‌های تهران قدیم، خواهان ازدواج با دختری از تبار قاجار می‌شود.

فیلم «عصر روز دهم» به کارگردانی مجتبی راعی پنج شنبه ۴ تیر ساعت ۱۹، پخش می‌شود

در خلاصه داستان این فیلم با بازی هانیه توسلی، احمد مهرانفر، آفرین عبیسی، سلیمه رنگزن، عبدالرضا الطائی، زهره حمیدی آمده است: در دوران حضور آمریکایی‌ها در عراق، دکتر مریم شیرازی راهی عراق می‌شود تا خواهر گمشده خود را بیابد ولی درگیر ماجرا‌هایی می‌شود…

فیلم «طفلان مسلم» به کارگردانی سید مجتبی یاسینی پنج شنبه ۴ تیر ساعت ۲۱، پخش می‌شود.

شهرام عبدلی، جهانگیر الماسی، آذر سماواتی، امیررضا زادسر، شمسی فضل‌الهی، محمد احسان عارف در این فیلم بازی کرده‌اند.

در خلاصه داستان این فیلم آمده است: محمد و ابراهیم فرزندان کوچک مسلم بن عقیل پسرعموی امام حسین علیه‌السلام هستند. آنها پس از واقعۀ کربلا اسیر می‌شوند، اما در راه می‌گریزند و به کوفه می‌رسند؛ کوفه‌ای که پر از عهدشکنی، نیرنگ، دروغ‌گویی و قساوت است. طفلان مسلم در این شهر نفرین‌شده غریب هستند و مانند پدرشان کسی نیست که به آنها کمک کند..

فیلم «مردی شبیه باران» به کارگردانی سهید سهیلی، جمعه ۵ تیر ساعت ۱۹، پخش می‌شود.

در خلاصه این فیلم آمده است: منصور قاسمی یکی از فرماندهان برون مرزی سپاه در جریان حمله نیرو‌های دشمن موجی و دستگیر می‌شود. عراقی‌ها برای شناسایی فرمانده اسرا (منصور قاسمی) فردی را به جاسوسی در میان آنها اجیر می‌کنند. جاسوس که به‌طور اتفاقی در جریان مکالمه منصور و برادر همسرش او را شناسایی کرده بود توسط منصور کشته می‌شود ...

ابوالفضل پورعرب، حسین انصاری، فاطمه صامتی، محمد طالقانی، مجید عبدالعظیمی، رضا سعیدی، حسن چودن و محمود ثابت نیا در فیلم «مردی شبیه باران» ایفای نقش کرده‌اند.

فیلم «وفا» به کارگردانی محمدحسین لطیفی، جمعه ۵ تیر ساعت ۲۱، پخش می‌شود.

این فیلم با بازی هانیه توسلی و پوریا پورسرخ داستان جوانی یهودی_ ایرانی به نام ژوبین پناهی را روایت می‌کند که در حین تحصیل در کشور لبنان با دختری لبنانی_ایرانی و مسلمان بنام وفا آشنا و شیفته رفتار و اعتقادات او می‌گردد. او به جرم جاسوسی برای اسرائیل در ایران زندانی است. ژوبین به دلیل مشکلات روحی و روانی که پس از کشته شدن پدر و مادرش در انفجار بمبی در قبرس پیدا کرده به بیمارستان منتقل می‌شود. در این زمان یک مامور موساد برای ربودن او از آسایشگاه روانی وارد ایران می‌شود و…