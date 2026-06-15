ملیپوشان شنا راهی رقابتهای ادیرنه ترکیه میشوند
نخستین مرحله اردوی آمادهسازی تیم ملی شنا پس از یک هفته تمرین و ارزیابی به پایان رسید.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
،در جریان این اردو، کادر فنی تیم ملی با اجرای برنامههای تمرینی و انجام آزمونهای تخصصی، از جمله تستهای لاکتات، وضعیت آمادگی شناگران را مورد بررسی قرار داد. این ارزیابیها با هدف سنجش ظرفیتهای هوازی و بیهوازی ملیپوشان و برنامهریزی دقیقتر برای مراحل بعدی آمادهسازی انجام شد.
همچنین در طول این اردو، تمرینات و برنامههای آمادهسازی لازم برای حضور در مسابقات بینالمللی ادیرنه ترکیه که از ۵ تا ۷ تیرماه برگزار خواهد شد، دنبال گردید و شناگران خود را برای این رقابتها آماده کردند. ضمناً با توجه به شرایط حال حاضر و رایزنیهای صورتگرفته با مسئولین ورزشهای آبی ترکیه، موافقت لازم جهت اعزام دو شناگر به این کشور اخذ و شرایط اعزام آنان فراهم گردید.
در حال حاضر محمد قاسمی زیر نظر اردلان ابراهیمپناه و هومر عباسی زیر نظر رضا کیانی تمرینات خود را پیگیری میکنند. سامیار عبدلی نیز در آلمان مشغول تمرین است و امیر مطاعی تمرینات خود را زیر نظر محمد دلجو و وحید نویدی در عمان دنبال میکند.
این چهار شناگر تاکنون موفق شدهاند رکورد ورودی بازیهای آسیایی را کسب کنند و روند آمادهسازی خود را برای حضور در رویدادهای پیشرو ادامه میدهند.
بر اساس برنامهریزی فدراسیون، یک مسابقه تایمتریل نیز در تیرماه به میزبانی مشهد مقدس برگزار خواهد شد تا سایر شناگران در صورت ثبت رکوردهای مورد نظر، به اردوها و برنامههای آمادهسازی تیم ملی شنا ملحق شوند.
همزمان با این اردو و مسابقه طبق برنامه ریزی انجام شده، امیر مطاعی در مسابقات ایتالیا و سامیار عبدلی نیز در مسابقات قهرمانی آلمان حضور پیدا میکنند.