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۳۰۰ جنین در کاشان به همت مراکز نفس از سقط عمدی نجات یافتند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مسئول سلامت مادران معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان از انصراف حدود ۳۰۰ مادر از سقط عمدی جنین و ثبت ۹۱ درصد موفقیت مشاورهها در کاشان و آران و بیدگل خبر داد و گفت: مراکز نفس (نجات فرزندان سقط) با هدف حمایت از مادرانی که زیر فشارهای روحی، خانوادگی، اقتصادی یا اجتماعی تصمیم به سقط جنین گرفتهاند، راه اندازی شده است.
مریم جوانی افزود: بیشترین علت تمایل به سقط در شهرستانهای کاشان و آران و بیدگل به ترتیب نامناسب بودن زمان بارداری، نخواستن تعداد فرزند بیشتر و مشکلات اقتصادی و شغلی عنوان شده است.
وی با بیان اینکه مراکز نفس بهدنبال مشاوره، آرامسازی و همراهی مادران هستند، ادامه داد: در مواردی که مشکل اصلی مادر، وضعیت معیشتی باشد، با کمک سمنها و نهادهای مردمی، حمایتهایی از جمله بستههای معیشتی، راهنمایی برای دریافت خدمات درمانی و کمک به اشتغالزایی نیز برای کاهش فشار بر خانوادهها فراهم میشود.
جوانی گفت: مشاورهها در این مراکز محرمانه و بدون قضاوت انجام میشود و در صورت نیاز، همسر و خانواده مادر نیز در فرآیند مشاوره مشارکت داده میشوند.
وی از مردم و خیران خواست: به عنوان سفیران افتخاری نفس، این مراکز را در حمایت از مادران و نجات فرزندان معصوم همراهی کنند.