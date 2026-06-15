به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مسئول سلامت مادران معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان از انصراف حدود ۳۰۰ مادر از سقط عمدی جنین و ثبت ۹۱ درصد موفقیت مشاوره‌ها در کاشان و آران و بیدگل خبر داد و گفت: مراکز نفس (نجات فرزندان سقط) با هدف حمایت از مادرانی که زیر فشار‌های روحی، خانوادگی، اقتصادی یا اجتماعی تصمیم به سقط جنین گرفته‌اند، راه اندازی شده است.

مریم جوانی افزود: بیشترین علت تمایل به سقط در شهرستان‌های کاشان و آران و بیدگل به ترتیب نامناسب بودن زمان بارداری، نخواستن تعداد فرزند بیشتر و مشکلات اقتصادی و شغلی عنوان شده است.

وی با بیان اینکه مراکز نفس به‌دنبال مشاوره، آرام‌سازی و همراهی مادران هستند، ادامه داد: در مواردی که مشکل اصلی مادر، وضعیت معیشتی باشد، با کمک سمن‌ها و نهاد‌های مردمی، حمایت‌هایی از جمله بسته‌های معیشتی، راهنمایی برای دریافت خدمات درمانی و کمک به اشتغالزایی نیز برای کاهش فشار بر خانواده‌ها فراهم می‌شود.

جوانی گفت: مشاوره‌ها در این مراکز محرمانه و بدون قضاوت انجام می‌شود و در صورت نیاز، همسر و خانواده مادر نیز در فرآیند مشاوره مشارکت داده می‌شوند.

وی از مردم و خیران خواست: به عنوان سفیران افتخاری نفس، این مراکز را در حمایت از مادران و نجات فرزندان معصوم همراهی کنند.