همزمان با توسعه فعالیت‌های علمی، پژوهشی و انتشاراتی دانشگاه بین‌المللی مذاهب اسلامی، سامانه نشر و فروش آثار انتشارات دانشگاه با نام اختصاری «نشر مذاهب» راه‌اندازی شد و در دسترس پژوهشگران، استادان، دانشجویان و علاقه‌مندان قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، همزمان با توسعه فعالیت‌های علمی، پژوهشی و انتشاراتی دانشگاه بین‌المللی مذاهب اسلامی، سامانه نشر و فروش آثار انتشارات دانشگاه با نام اختصاری «نشر مذاهب» راه‌اندازی شد و در دسترس پژوهشگران، استادان، دانشجویان و علاقه‌مندان قرار گرفت.

این سامانه با هدف معرفی و عرضه آثار منتشرشده، تسهیل دسترسی به کتاب‌ها و منابع علمی، اطلاع‌رسانی تازه‌های نشر و ارائه خدمات الکترونیکی در حوزه انتشار و فروش کتاب طراحی شده است.

انتشارات دانشگاه بین‌المللی مذاهب اسلامی تاکنون آثار ارزشمندی در حوزه‌های علوم اسلامی، تقریب مذاهب، قرآن و حدیث، تاریخ اسلام، مطالعات فرهنگی و سایر حوزه‌های علوم انسانی منتشر کرده است و راه‌اندازی این سامانه، گامی مؤثر در جهت توسعه دسترسی مخاطبان به منابع علمی و تقویت زیرساخت‌های نشر دانشگاهی به شمار می‌رود.

علاقه‌مندان می‌توانند با مراجعه به پایگاه اینترنتی nashre.mazaheb.ac.ir از تازه‌ترین کتاب‌های منتشرشده، اخبار و برنامه‌های انتشارات، خدمات فروش آثار و سایر فعالیت‌های این مجموعه بهره‌مند شوند.

همچنین برای اطلاع از تازه‌های نشر و برنامه‌های انتشارات دانشگاه بین‌المللی مذاهب اسلامی، کانال رسمی انتشارات در پیام‌رسان ایتا به نشانی