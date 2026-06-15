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همزمان با توسعه فعالیتهای علمی، پژوهشی و انتشاراتی دانشگاه بینالمللی مذاهب اسلامی، سامانه نشر و فروش آثار انتشارات دانشگاه با نام اختصاری «نشر مذاهب» راهاندازی شد و در دسترس پژوهشگران، استادان، دانشجویان و علاقهمندان قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، همزمان با توسعه فعالیتهای علمی، پژوهشی و انتشاراتی دانشگاه بینالمللی مذاهب اسلامی، سامانه نشر و فروش آثار انتشارات دانشگاه با نام اختصاری «نشر مذاهب» راهاندازی شد و در دسترس پژوهشگران، استادان، دانشجویان و علاقهمندان قرار گرفت.
این سامانه با هدف معرفی و عرضه آثار منتشرشده، تسهیل دسترسی به کتابها و منابع علمی، اطلاعرسانی تازههای نشر و ارائه خدمات الکترونیکی در حوزه انتشار و فروش کتاب طراحی شده است.
انتشارات دانشگاه بینالمللی مذاهب اسلامی تاکنون آثار ارزشمندی در حوزههای علوم اسلامی، تقریب مذاهب، قرآن و حدیث، تاریخ اسلام، مطالعات فرهنگی و سایر حوزههای علوم انسانی منتشر کرده است و راهاندازی این سامانه، گامی مؤثر در جهت توسعه دسترسی مخاطبان به منابع علمی و تقویت زیرساختهای نشر دانشگاهی به شمار میرود.
علاقهمندان میتوانند با مراجعه به پایگاه اینترنتی nashre.mazaheb.ac.ir از تازهترین کتابهای منتشرشده، اخبار و برنامههای انتشارات، خدمات فروش آثار و سایر فعالیتهای این مجموعه بهرهمند شوند.
همچنین برای اطلاع از تازههای نشر و برنامههای انتشارات دانشگاه بینالمللی مذاهب اسلامی، کانال رسمی انتشارات در پیامرسان ایتا به نشانی