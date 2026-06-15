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نشست بررسی اشتغال بانوان و رونق صنایع دستی استان با محوریت فعالسازی ظرفیتهای اقتصادی شهرستان آققلا برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گلستان،سرپرست دفتر امور زنان و خانواده استانداری گلستان، در این جلسه بر لزوم پیوند میان تولیدات خانگی و بازارهای فروش برای دستیابی به خانواده پایدار و تلاش برای رونق بزرگترین بازارچه صنایع دستی شمال کشور در آققلا تأکید کرد.
صدیقه جهانشاهی،افزود: تولید تنها نیمی از مسیر است؛ اگر بازار فروش نباشد، زحمات بانوان هدر میرود و هدف ما احیای بازارهای محلی در ۱۴ شهرستان استان است، اما ظرفیتهای آمادهای مانند آققلا و علیآباد، به علت نزدیکی به مرکز استان، اولویت ویژهای برای رونق اقتصادی بانوان دارند.
رئیس اداره میراث فرهنگی و صنایع دستی آققلا نیز با اشاره به زیرساختهای کمنظیر این شهرستان گفت: بازارچه صنایع دستی آققلا با اعتباری بالغ بر ۴۰ میلیارد تومان و معماری الهامگرفته از پل تاریخی شهر، بزرگترین مرکز در شمال کشور است که این مجموعه در دو طبقه و ۴۶ غرفه طراحی شده که در حال حاضر ۲۱ غرفه آن در رشتههایی نظیر تولید فرش، سوزندوزی ترکمن، سفال و صنایع چوب فعال هستند.
خانم حسنی ضمن دعوت از هنرمندان برای استفاده از فضای طبقه دوم به عنوان کارگاه آموزشی (ورکشاپ)، گفت: برای رونق فروش، نیازمند نصب تابلوهای تبلیغاتی در مبادی ورودی استان و حمایت جدی مسئولان در حوزه اطلاعرسانی هستیم.