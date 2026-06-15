کارشناس هواشناسی گفت: امروز (دوشنبه ۲۵ خرداد) آسمان استان قم، صاف تا قسمتی ابری در برخی ساعت همراه با وزش باد نسبتا شدید تا شدید و در برخی نقاط گرد و خاک خواهد بود.

وزش باد و گرد و خاک امروز ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ در استان قم

وزش باد و گرد و خاک امروز ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ در استان قم

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، کارشناس اداره کل هواشناسی استان گفت: امروز آسمان، صاف تا قسمتی ابری در برخی ساعت همراه با وزش باد نسبتا شدید تا شدید (۴۵ تا ۶۵ کیلومتر بر ساعت) و در برخی نقاط گرد و خاک خواهد بود.

مرتضی صبوری با بیان اینکه فردا نیز وضعیت جوی مشابه امروز خواهد بود افزود: فردا دمای هوا دو درجه کاهش می‌یابد به طوری که امروز حداکثر دمای هوای شهر قم ۴۰ درجه و فردا ۳۸ درجه سانتیگراد خواهد بود.

وی گفت: برای روز‌های پایانی هفته (پنجشنبه و جمعه) نیز وزش باد شدید و گرد و خاک پیش بینی می‌کنیم.