معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی در ابلاغیه‌ای به تشکل‌های واردات کالا‌های اساسی، ضوابط جدیدی را اعلام کرد که بر اساس آن، واردکنندگانی که ثبت سفارش خود را عملیاتی نکنند، با محدودیت در ثبت سفارش‌های بعدی مواجه شده و تمدید ثبت سفارش منوط به ارائه مستندات ورود کالا خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی با ابلاغیه‌ای به تشکل‌های فعال در حوزه واردات کالا‌های اساسی و نهاده‌های دامی، ضوابط جدید ثبت سفارش این کالا‌ها را اعلام کرد که هدف آن تسهیل واردات و مدیریت بازار است. بر اساس این ابلاغیه، واردکنندگانی که تا پایان مهلت اعتبار ثبت سفارش، اقدامی برای واردات کالا‌های ثبت سفارش‌شده انجام ندهند، در دوره‌های بعدی با محدودیت در ثبت سفارش مواجه خواهند شد.

این ضوابط جدید که خطاب به انجمن‌ها و تشکل‌های مرتبط با واردات برنج، روغن، شکر، غلات، حبوبات، گوشت و نهاده‌های دامی صادر شده است، تأکید دارد که شرکت‌های مذکور در ثبت سفارش‌های آتی تنها مجاز به ثبت سفارش تا سقف ۱۲۰ درصد میزان اظهار همان کالا در دوره قبل خواهند بود.

محمدرضا طلایی در این خصوص افزود: این دسته از شرکت‌ها در ثبت سفارش‌های آتی تنها مجاز به ثبت سفارش تا سقف ۱۲۰ درصد میزان اظهار همان کالا در دوره قبل خواهند بود.

این ابلاغیه همچنین تأکید می‌کند که تمدید ثبت سفارش منوط به ارائه مستندات ورود کالا از جمله قبض انبار، بارنامه یا اسناد پرداخت ارزی خواهد بود.

این تصمیم با توجه به ضرورت مدیریت بازار کالا‌های اساسی و نهاده‌های دامی و همچنین افزایش اثربخشی مصوبات دولت در تسهیل واردات اتخاذ شده است.