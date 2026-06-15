هیئت‌های مذهبی در محرم ۱۴۴۸ با شعار «در خیمه حسینیم، خونخواه و جانفداییم» رویکردی متفاوت را پیش گرفته‌اند. امسال فعالان هیئت‌ها در کنار برپایی مجالس روضه، با هدف کنشگری اجتماعی و «میدان‌داری» در عرصه‌های مختلف، محرمی متفاوت را رقم می‌زنند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، «در خیمه حسینیم، خونخواه و جانفداییم» به عنوان شعار مشترک هیات‌ها در محرم امسال انتخاب شده است.محرم ۱۴۴۸ قمری با رویکردی متفاوت برای هیئت‌های مذهبی آغاز شده است؛ هیئت‌هایی که امسال تنها به برپایی روضه و عزاداری بسنده نکرده‌اند و قرار است در کنار مراسم سوگواری، میدان‌داری اجتماعی هم داشته باشند.

«در خیمه حسینیم، خونخواه و جانفداییم» به‌عنوان شعار مشترک هیئت‌ها در محرم امسال انتخاب شده؛ شعاری که بازتابی از همبستگی، مسئولیت‌پذیری و کنشگری هیئت‌ها در روزهای عزاداری سیدالشهدا(ع) است.