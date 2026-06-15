بنا بر اعلام بانک مرکزی، حجم نقدینگی در بهمن سال ۱۴۰۴ به رقم ۱۴۶۴۰ هزار میلیارد تومان رسید.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما بانک مرکزی آخرین آمار مربوط به نقدینگی و پایه پولی را منتشر کرد که بر این اساس نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی در بهمن سال ۱۴۰۴ معادل ۴۷.۳ درصد بوده است که در مقایسه با نرخ رشد دوره مشابه در بهمن سال ۱۴۰۳ به میزان ۱۹.۵ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد.

همچنین پایه پولی در بهمن سال ۱۴۰۴ رقم ۱۹۶۹ هزار میلیارد تومان را به ثبت رساند و رشد دوازده‌ماهه پایه پولی به رقم ۵۴.۷ درصد رسید که در مقایسه با رقم مشابه در بهمن سال ۱۴۰۳ به میزان ۳۲.۷ واحد درصد افزایش داشته است.