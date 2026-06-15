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امسال در شهرستان کبودراهنگ ۱۴۰هزار هکتار از زمینهای کشاورزی به کشت غلات اختصاص یافته که به حدود ۴۰ هزار هکتار خسارت خشکسالی وارد شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کبودراهنگ گفت: امسال علیرغم بارندگیهای مناسب در فصل بهار، اما متاسفانه در زمان تشکیل دانه گندم و جو بارندگی مناسب نبوده و خسارت خشکسالی به دست رنج یکساله کشاورزان کبودراهنگی وارد شده است.
محمود فتحی افزود: کشاورزان زمان کشت زمینهای کشاورزی را بیمه کردهاند و در خواست حمایت و پرداخت خسارت خشکسالی دارند.