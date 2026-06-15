به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کبودراهنگ گفت: امسال علیرغم بارندگی‌های مناسب در فصل بهار، اما متاسفانه در زمان تشکیل دانه گندم و جو بارندگی مناسب نبوده و خسارت خشکسالی به دست رنج یکساله کشاورزان کبودراهنگی وارد شده است.

محمود فتحی افزود: کشاورزان زمان کشت زمین‌های کشاورزی را بیمه کرده‌اند و در خواست حمایت و پرداخت خسارت خشکسالی دارند.