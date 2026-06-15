فرمانده انتظامی غرب استان تهران از اجرای طرح برخورد با اراذل و اوباش، عاملان شرارت و حاملان سلاح سرد در شهرستان‌های غرب استان تهران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما سرهنگ محمدرضا علیزاده، فرمانده انتظامی غرب استان تهران از اجرای طرح برخورد با اراذل و اوباش، عاملان شرارت و حاملان سلاح سرد در شهرستان‌های غرب استان تهران خبر داد.

وی گفت: این طرح با هماهنگی مراجع قضائی در ۶ شهرستان تابعه غرب استان تهران به اجرا درآمد و در جریان آن ۵۱۶ نفر از اراذل و اوباش، عاملان شرارت و حاملان سلاح سرد دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی غرب استان تهران افزود: متهمان پس از دستگیری برای سیر مراحل قانونی به مراجع ذی‌صلاح معرفی شدند.

علیزاده با اشاره به نتایج اجرای این طرح تصریح کرد: مأموران انتظامی در جریان عملیات انجام شده موفق به کشف یک قبضه سلاح گرم، ۱۸ فشنگ جنگی و ۵۹۹ قبضه سلاح سرد شدند.

وی ادامه داد: در اجرای طرح امنیت اجتماعی با محوریت برخورد با اراذل و اوباش و حاملان سلاح سرد، ۱۰۷ دستگاه خودرو و ۷۹ دستگاه موتورسیکلت متخلف و دارای پلاک مخدوش نیز توقیف شد.

فرمانده انتظامی غرب استان تهران گفت: همچنین با تلاش مأموران انتظامی، ۱۸ دستگاه خودروی سرقتی و ۲ دستگاه موتورسیکلت سرقتی کشف و به چرخه قانونی بازگردانده شد.

علیزاده با بیان اینکه ۶۶ پاتوق اراذل و اوباش و حاملان سلاح سرد در شهرستان‌های غرب استان تهران پاکسازی شده است، تصریح کرد: ۹ واحد صنفی شامل قهوه‌خانه و سفره‌خانه متخلف که به پاتوق این افراد تبدیل شده بودند، با هماهنگی قضائی پلمب شدند.

وی ادامه داد: پلیس با برهم‌زنندگان نظم و امنیت عمومی و عاملان ایجاد ناامنی با قاطعیت برخورد خواهد کرد.