قیمت طلا و سکه امروز هم در بازار مشهد نسبت به روز گذشته کاهش داشت.

نرخ طلا، سکه و نقره در بازار مشهد / دوشنبه ۲۵ خرداد ۱۴۰۵

نرخ طلا، سکه و نقره در بازار مشهد / دوشنبه ۲۵ خرداد ۱۴۰۵

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، هر گرم طلای ۱۸ عیار امروز در بازار مشهد با ۵۲۰ هزار تومان کاهش قیمت نسبت به ظهر روز گذشته، ۱۶ میلیون و ۵۹۰ هزار تومان خرید و فروش شد.

هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم و جدید نیز به ترتیب ۱۶۷ میلیون تومان و ۱۶۴ میلیون تومان به فروش رسید که نرخ سکه طرح قدیم و جدید هر دو چهار میلیون تومان کاهش قیمت نسبت به دیروز را نشان می‌دهد.

هر قطعه نیم سکه بهار آزادی هم با کاهش دو میلیون تومانی قیمت، ۸۷ میلیون تومان به فروش رسید.

ربع سکه هم با یک میلیون تومان کاهش قیمت، ۴۸ میلیون تومان فروخته شد.

هر گرم نقره عیار ۹۹۵ هم امروز با حدود پنج هزار تومان کاهش قیمت نسبت به دیروز، ۳۸۵ هزار به فروش رسید.