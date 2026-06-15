پخش زنده
امروز: -
قائم مقام وزارت بهداشت با تأکید بر نقش دیپلماسی علمی در توسعه نظام سلامت کشور گفت: پیشرفت علمی، آموزش بینالمللی و تعاملات دانشگاهی با جهان، ارتباط مستقیمی با قدرت علمی و جایگاه بینالمللی ایران دارد و نباید از استانداردهای آموزش دانشجویان بینالمللی کوتاه آمد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ علی جعفریان در همایش افقهای نو در فعالیتهای علمی بین المللی در دانشگاه تهران با اشاره به تأثیر شرایط سیاسی، اقتصادی و امنیتی بر بازار آموزش بینالمللی افزود: جنگ، بیثباتی و تحولات اقتصادی میتوانند بر جذب دانشجویان خارجی و همکاریهای علمی اثرگذار باشند، اما حفظ کیفیت آموزش و اعتبار علمی کشور باید در هر شرایطی مورد توجه قرار گیرد.
وی با تأکید بر اهمیت فرصتهای مطالعاتی برای دانشجویان و اعضای هیئت علمی اضافه کرد: بخش مهمی از ظرفیتهای علمی و آموزشی فعلی کشور حاصل انتقال دانش و تجربیات افرادی است که در دانشگاهها و مراکز علمی معتبر جهان آموزش دیده یا از فرصتهای مطالعاتی بهرهمند شدهاند. به گفته وی، توسعه رشتههای تخصصی و فوقتخصصی و ایجاد دهها دوره فلوشیپ در کشور، نتیجه همین تعاملات علمی بینالمللی است.
معاون آموزشی وزارت بهداشت همچنین جذب دانشجویان خارجی را یکی از ارکان دیپلماسی علمی دانست و تصریح کرد: اگر ایران قصد دارد جایگاه خود را در عرصه بینالمللی حفظ کند، باید بر آموزش باکیفیت دانشجویان بینالمللی اصرار داشته باشد؛ زیرا هرگونه افت کیفیت میتواند به اعتبار علمی کشور آسیب وارد کند و جبران آن سالها زمان ببرد.
جعفریان با اشاره به نقش دیپلماسی سلامت در مدیریت بحرانها و توسعه همکاریهای بینالمللی، از همکاریهای علمی در تولید واکسن کرونا، تعاملات وزارت بهداشت با سازمان جهانی بهداشت و برخی اقدامات بینالمللی در حوزه سلامت به عنوان نمونههای موفق بهرهگیری از ظرفیت دیپلماسی یاد کرد.
وی همچنین با اشاره به حضور فعال دانشگاههای علوم پزشکی ایران در مجامع جهانی سلامت گفت: عضویت و مشارکت در نهادهای بینالمللی، فرصتی برای انتقال دیدگاههای جمهوری اسلامی ایران و افزایش اثرگذاری علمی کشور در سطح جهان فراهم کرده است.
معاون آموزشی وزارت بهداشت در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر اینکه علم مرز نمیشناسد، خاطرنشان کرد: دیپلماسی علمی، اقتصاد، امنیت و توسعه ملی به یکدیگر وابسته هستند و تقویت تعاملات علمی بینالمللی میتواند به افزایش تابآوری کشور و ارتقای جایگاه علمی ایران در جهان کمک کند.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد با ایجاد ثبات بیشتر و گسترش همکاریهای علمی و دانشگاهی، ایران بتواند نقش مؤثرتر و پررنگتری در عرصه علم و سلامت جهانی ایفا کند.