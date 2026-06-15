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خرید تضمینی گندم در استان سمنان از مرز ۱۷ هزار تن عبور کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان، مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان سمنان از تداوم عملیات خرید تضمینی گندم در سراسر استان خبر داد و گفت: تا پایان روز ۲۳ خردادماه ۱۴۰۵، میزان خرید تضمینی گندم از کشاورزان استان به ۱۷ هزار و ۴۹۰ تن رسیده است.
عبدالرحیم تحصیلی با اشاره به نقش راهبردی گندم در تأمین امنیت غذایی کشور گفت : در حال حاضر ۱۲ مرکز خرید تضمینی در استان سمنان فعال هستند و گندمکاران میتوانند پس از برداشت محصول، گندم تولیدی خود را به این مراکز تحویل دهند.
وی ارزش گندم خریداری شده در استان را ۸ هزار و ۵۷۱ میلیارد و ۴۲ میلیون ریال اعلام کرد و گفت : تمامی مراحل تحویل، نمونهبرداری، توزین و ثبت اطلاعات محصول در کوتاهترین زمان ممکن انجام شود تا کشاورزان با سهولت بیشتری محصول خود را به مراکز خرید تحویل دهند.
وی افزود: شهرستانهای گرمسار و آرادان به دلیل آغاز زودتر فصل برداشت، بیشترین سهم را در خرید تضمینی گندم استان به خود اختصاص دادهاند