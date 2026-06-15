به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، رئیس بیمارستان رضوی مشهد گفت: این بیمارستان فوق‌ تخصصی با دستیابی به استانداردهای بین‌ المللی مدیریت انرژی، کاهش تولید پسماندهای عفونی و بهینه‌ سازی مصرف منابع، موفق به دریافت عنوان «بیمارستان سبز» شد.

دکتر فریدون نوحی افزود: این دستاورد، بیمارستان رضوی را به یکی از پیشگامان اجرای دستورالعمل های محیط‌ زیستی در شبکه درمانی کشور تبدیل کرده است.

وی ضمن تأکید بر اهمیت تلفیق «خدمات درمانی» با «مسئولیت اجتماعی»، در همایش امروز در همایش بیمارستان سبز اظهار داشت: «رویکرد ما در بیمارستان رضوی فراتر از درمان صرف است؛ ما بر این باوریم که یک مرکز درمانی مدرن باید در قبال محیط زیست و سلامت عمومی جامعه نیز مسئولیت‌ پذیر باشد.

نوحی افزود: «دریافت عنوان بیمارستان سبز، حاصل تغییر رویکرد در مدیریت پسماند، بهره‌ گیری از فناوری‌ های نوین برای کاهش مصرف انرژی و پیاده‌ سازی سیستم‌ های تصفیه آب پیشرفته است که علاوه بر کاهش هزینه‌ های عملیاتی، ایمنی بالاتری را برای بیماران و کادر درمان فراهم می‌ کند.»

وی همچنین گفت: این بیمارستان با اجرای طرح‌ های جایگزینی تجهیزات پرمصرف با سیستم‌ های کم‌ مصرف و بازنگری در فرآیندهای مدیریت پسماندهای عفونی، توانسته است شاخص‌ های زیست‌ محیطی خود را به حد استاندارد ملی نزدیک کند و به الگویی برای سایر مراکز درمانی در استان تبدیل شود.

کارشناسان حوزه سلامت معتقدند که روند حرکت به سمت «بیمارستان‌ های سبز» در ایران، علاوه بر حفظ منابع طبیعی، زمینه‌ ساز کاهش خطرات ناشی از آلودگی‌ های بیمارستانی و ارتقای کیفیت استانداردهای هتلینگ و خدمات مراقبتی در این مراکز خواهد بود. بیمارستان رضوی با کسب این عنوان، اکنون در حال برنامه‌ ریزی برای مراحل بعدی ارتقای استانداردهای سبز در زیرساخت‌ های کلان درمانی خود است.