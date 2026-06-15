به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما احسان محمدی مدیر رسانه تیم ملی فوتسال بیان داشت: با هماهنگی کمیته فوتسال و کادر فنی تیم ملی مقرر شد اولین اردوی تیم ملی فوتسال در سال ۱۴۰۵ از تاریخ ۱۰ تا ۱۷ تیر به میزبانی مرکز ملی فوتبال برگزار شود.



وی افزود: آقای شمسایی و کادر تیم ملی فوتسال فردا در یک نشست فنی به جمع‌بندی نهایی در خصوص تعداد نفرات دعوت شده، مبنای فنی و شاخص‌های مدنظر در مسیر پیش روی تیم ملی خواهند رسید و ان‌شاالله لیست بازیکنان برای حضور در اردوی تیرماه اعلام خواهد شد.



مدیر رسانه تیم ملی فوتسال گفت: انتخاب تیم ملی فوتسال در مراسم بهترین‌های ورزش ۱۴۰۴ از سوی مردم به عنوان «تیم ورزشی محبوب و منتخب کشور» مسئولیت همه ما را مقابل این اعتماد و احترام ارزشمند مردم عزیز ایران سنگین‌تر کرده و امیدواریم با تحولات فرافوتبالی در منطقه امکان برگزاری دیدار‌های دوستانه در فیفادی‌ها برای تیم ملی فوتسال هم مهیا شود. کمیته و دپارتمان فوتسال مصرانه پیگیر این موضوع و هر رویدادی فوتسالی دیگری هست تا بازیکنان بعد از قهرمانی در جام ملت‌های ۲۰۲۶ اندونزی در مسابقات دوستانه و رسمی محک بیشتری بخورند.