به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، در اطلاعیه روابط عمومی شرکت گاز استان خوزستان آمده است؛ به اطلاع شهروندان کوی مهدیس اهواز می‌رساند به منظور توسعه شبکه گازرسانی جدید، جریان گاز کوی مهدیس، منازل معاوضی و مهندسین کشاورزی در روز سه شنبه ۲۶ خردادماه از ساعت ۸ صبح تا ۱۸ همان روز قطع خواهد شد.

از مشترکان درخواست می‌شود در طول مدت یاد شده از دستکاری تجهیزات اندازه گیری (کنتور و رگولاتور) منازل و اماکن خودداری و شیر‌های مصرف داخلی را تا وصل مجدد گاز و تحویل آن توسط مامورین امداد گاز ۱۹۴ به حالت بسته نگه دارند.