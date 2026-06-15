ضربه محیط‌بانان بهابادی به شکارچیان حرفه‌ای

ضربه محیط‌بانان بهابادی به شکارچیان حرفه‌ای

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، جواد شکوهی گفت: مأموران یگان حفاظت محیط زیست شهرستان بهاباد در پی دریافت گزارشی مبنی بر فعالیت شکارچیان غیرمجاز در منطقه، موضوع را به سرعت در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: بررسی‌های اولیه نشان داد دو نفر شکارچی غیرمجاز با استفاده از یک دستگاه موتورسیکلت قاچاق و سلاح‌های غیرمجاز اقدام به شکار کرده‌اند.

شکوهی با اشاره به اعزام گروهی از مأموران برای دستگیری متخلفان به منطقه تصریح کرد: شکارچیان قصد درگیری با مأموران و فرار از محل را داشتند، اما با اشراف اطلاعاتی و شناسایی مخفیگاه آنان، عملیات دستگیری با موفقیت انجام شد.

سرپرست اداره حفاظت محیط زیست بهاباد ادامه داد: در بازرسی از مخفیگاه متخلفان، دو قبضه سلاح شکاری به همراه یک قبضه سلاح قاچاق و مقادیری مهمات کشف و ضبط شد. متخلفان پس از کشف لاشه‌های شکار و تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.