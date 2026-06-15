معاون مبارزه با سرقت‌های خاص پلیس آگاهی تهران بزرگ از دستگیری یک سارق زورگیر که با تهدید سلاح سرد و ضرب و جرح مالباختگان، اقدام به سرقت اموال آنان می‌کرد، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما سرهنگ کارآگاه سیدقاسم موسوی‌فر معاون مبارزه با سرقت‌های خاص پلیس آگاهی تهران بزرگ از دستگیری یک سارق زورگیر و پایان فعالیت مجرمانه وی در پایتخت خبر داد.

وی گفت: یکی از شهروندان با در دست داشتن مرجوعه‌ای از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳۴ تهران به اداره پنجم پلیس آگاهی مراجعه و اعلام کرد که در حوالی خیابان ابوسعید، راکب یک دستگاه موتورسیکلت پالس سفیدرنگ با تهدید سلاح سرد، اقدام به سرقت اموال وی کرده است.

سرهنگ موسوی‌فر افزود: بر اساس اظهارات شاکی، متهم با تهدید چاقو، تلفن همراه، زنجیر و انگشتر طلا، کارت‌های بانکی و مدارک شناسایی وی را سرقت کرده و به دلیل مقاومت شاکیه، با وارد آوردن ضربات مشت به صورت او، موجب آسیب‌دیدگی وی شده و سپس از محل متواری شده است.

وی ادامه داد: با توجه به اهمیت موضوع، پرونده برای رسیدگی تخصصی به تیم مبارزه با سرقت‌های به‌عنف اداره پنجم پلیس آگاهی ارجاع شد و شناسایی و دستگیری متهم به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان قرار گرفت.

معاون مبارزه با سرقت‌های خاص پلیس آگاهی تهران بزرگ افزود: کارآگاهان با حضور در محل وقوع جرم و انجام تحقیقات میدانی گسترده، بررسی‌های تخصصی خود را آغاز کردند. هرچند تحقیقات اولیه به نتیجه نرسید، اما در ادامه و با بهره‌گیری از اقدامات ویژه پلیسی، هویت اولیه متهم شناسایی شد.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه متهم دارای سوابق کیفری بود، تصویر و محدوده محل سکونت وی نیز از طریق اقدامات اطلاعاتی استخراج شد. در ادامه، تحقیقات تکمیلی پیرامون محل‌های تردد و مخفیگاه احتمالی متهم انجام شد تا اینکه مخفیگاه وی در رصد اطلاعاتی کارآگاهان قرار گرفت.

معاون مبارزه با سرقت‌های خاص پلیس آگاهی تهران بزرگ افزود: پس از کسب اطلاع از حضور متهم در مخفیگاهش، تیم عملیاتی اداره پنجم با رعایت اصل غافلگیری و انسداد مسیر‌های فرار، وارد عمل شده و متهم را دستگیر و برای انجام تحقیقات به پلیس آگاهی منتقل کرد.

وی گفت: متهم در بازجویی‌های اولیه تلاش داشت با کتمان حقیقت، هرگونه دخالت در سرقت را انکار کند، اما پس از مواجهه با مستندات موجود در پرونده و همچنین مواجهه حضوری با شاکیه، به ارتکاب جرم اعتراف کرد.

سرهنگ موسوی‌فر ادامه داد: متهم در اظهارات خود عنوان کرد که اموال شاکی را سرقت کرده و به دلیل مقاومت وی، با وارد کردن ضربات مشت او را مجروح و سپس از محل متواری شده است.

وی در پایان گفت: متهم همچنین به ارتکاب حدود هفت فقره سرقت مشابه اعتراف کرد و پس از تکمیل تحقیقات، برابر دستور بازپرس شعبه هشتم دادسرای ناحیه ۳۴ تهران، روانه زندان تهران بزرگ شد. تحقیقات تکمیلی برای شناسایی سایر همدستان احتمالی وی همچنان ادامه دارد.