برنامه‌های «سربراه»، «دلنوا»، «رواق کشور دوست»، «معلی»، از شبکه افق، «اشاره»، از شبکه امید و «کشیک سلامت»، از شبکه سلامت پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در آستانه ماه محرم، شبکه افق با مجموعه‌ای از برنامه‌های مذهبی، مستند و گفت‌وگومحور به استقبال این ایام عزاداری می‌رود تا همراه مخاطبان خود در سوگ حضرت اباعبدالله‌الحسین (ع) باشد.

برنامه‌های «سربراه»، «دلنوا»، «رواق کشور دوست»، «معلی» و پخش مراسم عزاداری در جدول پخش شبکه افق برای ایام ماه محرم جانمایی شده‌اند.

برنامه «سربراه»، با اجرای مهدی اعرابی و با حضور کارشناسان مذهبی و مداحان، شاعران اهل بیت علیهم السلام در دهه اول محرم هر شب ساعت یک بامداد به صورت زنده از کربلایی معلی پخش می‌شود.

برنامه «دلنوا»، به پخش مداحی به درخواست مخاطبین می‌پردازد. این برنامه هر شب در دهه محرم پخش می‌شود.

پخش زنده مراسم عزاداری از رواق کشور دوست، هرشب در دهه اول محرم و پخش زنده مراسم چهارپایه خوانی امامزاده چیذر با مداحی حاج محمود کریمی در دهه اول محرم هر روز پخش می‌شود.

پخش مراسم عزاداری هیئت فداییان حسین علیه السلام اصفهان با مداحی سید رضا نریمانی یکی دیگر از برنامه دهه اول محرم شبکه افق است.

شبکه افق همچنین مستند ۱۰ قسمتی «کربلای افغانستان»ف به کارگردانی و تهیه‌کنندگی سهیل کریمی، را در این ایام پخش می کند.

روایت «سهیل کریمی» از حسینیه‌ها و تکایای افغانستان که در روز‌های محرم سال‌های گذشته هدف حملات تروریستی گروه‌های تکفیری قرار گرفته بودند و این روز‌ها محلی امن برای برگزاری آیین عزاداری شیعیان افغانستان هستند.

مجموعه مستند «کربلای افغانستان» در ایام محرم سال گذشته در کشور افغانستان ضبط شده است.

شبکه امید با تولید ویدیوپخش «اشاره» تلاش کرده است نگاهی متفاوت به رویدادها، تحولات و مسائل اثرگذار پیرامون نوجوانان داشته باشد، نگاهی که از دل تاریخ آغاز می‌شود و به پرسش‌های امروز می‌رسد.

در این مجموعه، که بهانه سالگرد جنگ تحمیلی دوم تولید شده است، محمد میرزازاده با روایت و تحلیل موضوعات مختلف، مخاطب را به سفری میان گذشته و حال دعوت می‌کند، سفری که در آن رخداد‌های تاریخی، تحولات منطقه، مسائل هویتی و اجتماعی و اتفاقات روز از زاویه‌ای تازه مورد بررسی قرار می‌گیرند.

«اشاره» می‌کوشد با زبانی صمیمی و متناسب با مخاطب نوجوان، پرسش‌هایی را پیش روی بینندگان قرار دهد، پرسش‌هایی درباره جایگاه امروز ما در تاریخ، نقش تصمیم‌ها و انتخاب‌ها در شکل‌گیری آینده و مسئولیتی که هر نسل در قبال زمانه خود بر عهده دارد.

این برنامه با اجرای محمد میرزازاده، تهیه‌کنندگی محمد درویشی و سردبیری و کارگردانی هانیه سمندری، هر شب ساعت ۲۲، پخش می شود.

برنامه زنده «کشیک سلامت»، امشب با حضور دکتر عباس عبادی، معاون پرستاری وزارت بهداشت، به بررسی و روایت تلاش‌های کادر پرستاری در شرایط بحرانی می‌پردازد.

این برنامه که با اجرای مصطفی مصطفوی، پخش می‌شود، در قسمت امشب خود میزبان دکتر عباس عبادی، معاون پرستاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواهد بود.

موضوع اصلی این گفت‌و‌گو، «روایت تاب‌آوری پرستاری در روز‌های بحران» است، در این برنامه ابعاد ایثار و مجاهدت‌های کادر پرستاری در مواجهه با شرایط دشوار و بحرانی واکاوی خواهد شد.

برنامه «کشیک سلامت» امشب، ساعت ۲۰ از شبکه سلامت پخش می شود.