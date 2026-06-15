\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634\u00a0\u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627\u06cc \u06af\u0644\u0633\u062a\u0627\u0646\u060c \u0631\u0626\u06cc\u0633 \u0633\u0627\u0632\u0645\u0627\u0646 \u062c\u0647\u0627\u062f \u06a9\u0634\u0627\u0648\u0631\u0632\u06cc \u06af\u0644\u0633\u062a\u0627\u0646 \u06af\u0641\u062a : \u0627\u06cc\u0646\u06f7\u06f2 \u0637\u0631\u062d \u0628\u0627 \u0627\u0639\u062a\u0628\u0627\u0631 \u0647\u0641\u062a \u0647\u0632\u0627\u0631\u0648\u0633\u06cc\u0635\u062f \u0648 \u0646\u0648\u062f \u0648 \u0633\u0647 \u0645\u06cc\u0644\u06cc\u0627\u0631\u062f \u0631\u06cc\u0627\u0644 \u0628\u0647 \u0628\u0647\u0631\u0647 \u0628\u0631\u062f\u0627\u0631\u06cc \u0631\u0633\u06cc\u062f.\n\u0627\u0628\u0631\u0627\u0647\u06cc\u0645 \u0647\u0632\u0627\u0631\u062c\u0631\u06cc\u0628\u06cc \u0627\u0641\u0632\u0648\u062f:\u00a0 \u0627\u06cc\u0646 \u0637\u0631\u062d \u0647\u0627 \u0634\u0627\u0645\u0644\u06f4\u06f4 \u0637\u0631\u062d\u00a0 \u0622\u0628 \u0648 \u062e\u0627\u06a9\u0648 \u06f1\u06f3 \u0637\u0631\u062d \u062f\u0627\u0645 \u0648 \u0637\u06cc\u0648\u0631 \u0648\u06f2 \u0637\u0631\u062d \u0628\u0632\u0631\u06af \u0634\u06cc\u0644\u0627\u062a \u0627\u0633\u062a.\n\n\u0628\u0647 \u06af\u0641\u062a\u0647 \u0648\u06cc\u060c \u0628\u0647\u0631\u0647\u200c\u0628\u0631\u062f\u0627\u0631\u06cc \u0627\u0632 \u0627\u06cc\u0646 \u0637\u0631\u062d\u200c\u0647\u0627 \u0632\u0645\u06cc\u0646\u0647 \u0627\u0634\u062a\u063a\u0627\u0644 \u0645\u0633\u062a\u0642\u06cc\u0645 \u06f4\u06f1\u06f8 \u0646\u0641\u0631 \u0648 \u0627\u0634\u062a\u063a\u0627\u0644 \u063a\u06cc\u0631\u0645\u0633\u062a\u0642\u06cc\u0645 \u0647\u0632\u0627\u0631 \u0648 \u06f1\u06f1\u06f3 \u0646\u0641\u0631 \u0631\u0627 \u0641\u0631\u0627\u0647\u0645\u00a0 \u06a9\u0631\u062f \u0648 \u0628\u06cc\u0634 \u0627\u0632 \u06f2 \u0647\u0632\u0627\u0631 \u0648 \u06f7\u06f3\u06f0 \u062e\u0627\u0646\u0648\u0627\u0631 \u0627\u0632 \u0645\u0632\u0627\u06cc\u0627\u06cc \u0622\u0646 \u0628\u0647\u0631\u0647\u200c\u0645\u0646\u062f \u0634\u062f\u0646\u062f.\n