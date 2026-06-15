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کارشناس هواشناسی استان خراسانرضوی گفت: از فردا سه شنبه در نیمه شمالی استان کاهش ۳ تا ۶ درجهای دمای هوا در گرمترین ساعات روز پیش بینی میشود.
محمد غیوری خواه در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، افزود: بر اساس تحلیل آخرین اطلاعات هواشناسی، امروز در پارهای نقاط استان به ویژه شمال غرب رگبار و رعدوبرق و وزش باد شدید پیش بینی میشود. طی سه شنبه و چهارشنبه بارشها تشدید شده و در نقاط مستعد احتمال تگرگ وجود دارد. همچنین طی این مدت احتمال جاری شدن رواناب و سیلابی شدن مسیلها وجود دارد.
وی افزود: در پارهای نقاط استان (ابتدا در شمالیترین شهرهای استان و سپس در نوار شرقی و نیمه جنوبی استان) طی سه شنبه وزش باد شدید همراه با گردوخاک، کاهش کیفیت هوا، کاهش میدان دید و با احتمال بروز خسارت پیش بینی میشود و احتمال انتقال این گردوخاک به نواحی مرکزی از جمله مشهد مقدس وجود دارد.
کارشناس هواشناسی استان خراسانرضوی ادامه داد: امروز همچنان ماندگاری هوا گرم انتظار میرود و از سه شنبه در نیمه شمالی استان کاهش ۳ تا ۶ درجهای دمای هوا در گرمترین ساعات روز پیش بینی میشود.
وی گفت: دمای مشهد مقدس امروز در گرمترین زمان به ۳۸ درجه میرسد. امشب نیز دمای مشهد به ۲۲ درجه سانتیگراد میرسد.
غیوری خواه افزود: نوسانات دمایی مشهد برای فردا بین ۲۲ تا ۳۳ درجه سانتیگراد پیش بینی شده است.