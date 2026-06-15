گسترش همکاری‌های گردشگری با اتحادیه کشور‌های حاشیه اقیانوس هند در نشست هم‌اندیشی در تهران بررسی و بر لزوم بهره‌گیری از ظرفیت‌های فرهنگی، دریایی و سلامت ایران برای افزایش تبادل گردشگر در این حوزه تأکید شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ در نشست هم اندیشی با حضور مدیرکل بازاریابی و توسعه گردشگری خارجی و نمایندگان امور بین الملل معاونت امور برنامه و خانواده نهاد ریاست جمهوری و مرکز منطقه‌ای علوم و انتقال فناوری ایورا در تهران، موضوع گسترش همکاری‌های گردشگری با اتحادیه کشور‌های حاشیه اقیانوس هند مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.

مدیرکل دفتر بازاریابی و توسعه گردشگری خارجی در این نشست، با اشاره به ظرفیت‌های گسترده ایران در حوزه گردشگری فرهنگی، تاریخی، طبیعی، دریایی و سلامت، بر لزوم بهره‌گیری از فرصت‌های همکاری منطقه‌ای برای افزایش تبادل گردشگر میان کشور‌های عضو این اتحادیه تأکید کرد.

مسلم شجاعی با اشاره به موقعیت ایران در منطقه، گردشگری را یکی از مؤثرترین ابزار‌ها برای توسعه روابط اقتصادی، فرهنگی و مردمی میان کشور‌ها دانست.

همچنین در این جلسه، راهکار‌های توسعه همکاری‌های مشترک در زمینه بازاریابی و تبلیغات گردشگری با استفاده از ظرفیت مرکز علوم و انتقال فناوری آیورا در ایران، برگزاری رویداد‌های مشترک میان کشور‌های عضو اتحادیه، راه اندازی شبکه‌های کاری مختلف میان فعالان و دست اندرکاران بخش خصوصی و دولتی صنعت گردشگری، توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل بین کشور‌های عضو و راه اندازی پرواز‌های مستقیم برای تبادل گردشگران، برگزاری کارگاه‌های آموزشی با هدف به اشتراک گذاری تجربیات کشور‌های عضو، مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

اتحادیه کشور‌های حاشیه اقیانوس هند با ۲۳ عضو اصلی و ۱۱ شریک گفت‌و‌گو، با گستردگی جغرافیایی و تنوع فرهنگی اعضای آن، می‌تواند زمینه مناسب برای تقویت دیپلماسی گردشگری و افزایش تعاملات منطقه‌ای باشد. در همین راستا، بر تدوین برنامه‌های عملیاتی و هدفمند برای جذب گردشگران از این کشور‌ها و معرفی ظرفیت‌های کمتر شناخته‌شده ایران تأکید شد.