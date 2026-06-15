میز خدمت اداره کل ثبت اسناد و املاک خراسان رضوی در مشهد برگزار و مشکلات و درخواست‌ های ثبتی مراجعان بررسی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، میز خدمت اداره کل ثبت اسناد و املاک خراسان رضوی با حضور سید مرتضی مولوی پور مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان در مسجد امام علی (ع) واقع در چهارراه گاراژداران مشهد برگزار شد.



در این برنامه که با استقبال گسترده شهروندان همراه بود، مولوی پور به همراه معاونان در جمع مردم، به صورت چهره‌ به‌ چهره به آموزش سامانه ادعا و بررسی مشکلات و درخواست‌ های ثبتی مراجعان پرداخت و دستورات لازم را برای تسریع در روند رسیدگی به امور مردم صادر کرد.

سامانه ثبت ادعا که با نام رسمی «ساماندهی اسناد غیررسمی» یا به اختصار ساغر شناخته می‌ شود، بر اساس ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول طراحی و پیاده‌ سازی شده است. این سامانه در اول خرداد ماه ۱۴۰۵ رسماً راه‌ اندازی شد و هدف اصلی آن ایجاد بستری قانونی و دیجیتال برای مالکانی است که ملک آن‌ ها فاقد سند رسمی است.

در واقع، میلیون‌ ها ایرانی ملکی دارند که تنها با قولنامه، سند عرفی یا توافق محلی به نامشان است. این سامانه پل ارتباطی میان این مالکان و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است تا گام به گام به سمت دریافت سند رسمی حرکت کنند.