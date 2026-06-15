به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، رئیس کمیته پیشکسوتان فدراسیون کشتی گفت: مسابقات کشتی آزاد قهرمانی کشور پیشکسوتان یادواره شهید دکتر علی لاریجانی در آمل برگزار می‌شود.

علی‌اکبر جیرسرایی گفت: مسابقات کشتی آزاد قهرمانی کشور پیشکسوتان یادواره شهید دکتر علی لاریجانی که پیش از این قرار بود برگزار شود، با توجه به جنایات دشمن آمریکایی صهیونی به تعویق افتاد و قرار است روز ۲۳ تیرماه در شهر آمل برگزارشود.

وی افزود: این مسابقات به عنوان انتخابی تیم ملی پیشکسوتان برای حضور در رقابت‌های جهانی اردن برگزار می‌شود.

رئیس کمیته پیشکسوتان فدراسیون کشتی با اشاره به روابط نزدیک فدراسیون با رئیس اردنی شورای کشتی آسیا ابراز امیدواری کرد که امسال تیم پیشکسوتان کشورمان با ترکیب کامل به مسابقات اعزام شود. گفتنی است در سال‌های گذشته، کارشکنی کشور‌های اروپایی در روند صدور ویزا، مانع از اعزام کامل تیم ملی به رقابت‌های جهانی شده بود که امیدواریم با تدابیر اتخاذ شده، این چالش‌ها برطرف شود.