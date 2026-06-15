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مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خوزستان بر ضرورت تکمیل زیرساختهای پایانه مرزی چذابه و اجرای طرحهای هوشمندسازی با هدف کاهش زمان توقف کامیونها و تسریع در فرآیندهای تجاری تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان ، مهرام روانبخش گفت : تکمیل زیرساختهای این پایانه مرزی یکی از اولویتهای مهم استان است و اقدامات متعددی برای افزایش ظرفیت خدماترسانی، روانسازی تردد و کاهش زمان توقف ناوگان حملونقل در دستور کار قرار دارد.
وی افزود: توسعه محوطههای عملیاتی، افزایش ظرفیت پارکینگها، بهبود راههای دسترسی، تقویت زیرساختهای ارتباطی و استقرار تجهیزات هوشمند از جمله اقداماتی است که میتواند به شکل محسوسی زمان انجام تشریفات و توقف کامیونها در مرز را کاهش دهد.
مدیر کل صنعت ، معدن و تجارت خوزستان با بیان اینکه بخشی از تأخیرها ناشی از محدودیتهای زیرساختی و حجم بالای تردد در برخی مقاطع زمانی است، تصریح کرد: با تکمیل پروژههای زیرساختی و بهرهگیری از سامانههای هوشمند مدیریت تردد و تبادل اطلاعات، فرآیندهای مرتبط با ورود و خروج کالا با سرعت بیشتری انجام خواهد شد و هزینههای ناشی از معطلی ناوگان نیز کاهش مییابد.
روانبخش ادامه داد: هدف اصلی از اجرای این برنامهها، ایجاد یک پایانه مرزی کارآمد، مجهز و متناسب با حجم تجارت منطقه است تا صادرکنندگان و فعالان اقتصادی بتوانند با کمترین زمان انتظار و بیشترین بهرهوری از ظرفیتهای مرز چذابه استفاده کنند.
وی تأکید کرد: کاهش زمان توقف کامیونها در مرز، علاوه بر تسهیل صادرات و افزایش رقابتپذیری کالاهای ایرانی در بازارهای هدف، نقش مهمی در کاهش هزینههای حملونقل، افزایش رضایت صادر کنندگان، رانندگان و بهبود زنجیره تأمین کالا خواهد داشت.
روانبخش خاطرنشان کرد: با هماهنگی دستگاههای اجرایی مرتبط و پیگیری تأمین اعتبارات مورد نیاز، روند تکمیل زیرساختها و هوشمندسازی پایانه مرزی چذابه با جدیت دنبال میشود تا این گذرگاه مهم به یکی از پایانههای پیشرو کشور در حوزه تجارت فرامرزی تبدیل شود.