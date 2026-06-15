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هافبک کلیدی تیم ملی فوتبال نیوزلند قبل از بازی فردا با ایران مصدوم شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیمملی فوتبال کشورمان فردا در اولین بازی خود در جام جهانی به مصاف نیوزلند میرود در همین رابطه سایت Stuff از مصدومیت بدموقعه متیو گاربت هافبک کلیدی نیوزلند در آخرین جلسه تمرینی تیم خبر داد.
گاربت مهره کلیدی خط میانی نیوزلند در جام جهانی به شمار میآید.
گاربت که برای باشگاه پیتربورو یونایتد انگلیس بازی میکند انتظار میرفت در ترکیب اصلی نیوزیلند برای بازی افتتاحیه در ورزشگاه SoFi لسآنجلس قرار بگیرد.
حالا سایت NZ Herald درباره جزئیات مصدومیت این ستاره نیوزلند مینویسد که این بازیکن ۲۴ ساله دیروز در تمرین دچار مصدومیت همسترینگ شد و امروز هم تحت ارزیابی کادر پزشکی تیم قرار میگیرد، اما غیبتش در بازی افتتاحیه قطعی است.
سایت Stuff غیبت گاربت در ترکیب نیوزلند مقابل ایران را «ضربه جدی» توصیف کرد.