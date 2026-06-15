به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیرکل بهزیستی استان گفت: یارانه دولتی برای درمان روان شناختی شهروندانی که در پی پیامد‌های جنگ دچار اختلالات اضطرابی شده و توان مالی پرداخت هزینه‌های درمانی را ندارند، اعطا می‌شود.

سمیه کریمی با اشاره به پویش رصد سلامت روان افزود: با توجه به تلخی‌های اخیر و آسیب‌های وارده شده به سلامت اجتماعی، سامانه‌ای اختصاصی برای ارزیابی سلامت روان تمام شهروندان استان فعال شده است که متقاضیان پس از تکمیل پرسشنامه غربالگری، در صورت نیاز به خدمات تخصصی به مراکز مشاوره ارجاع می‌شوند و سازمان بهزیستی هزینه‌های درمانی افراد نیازمند را در قالب یارانه تأمین می‌کند.

وی با تکیه بر آمار‌های ثبت شده در خط تلفنی ۱۴۸۹ از اسفند گذشته تا اول خرداد سالجاری به ضرورت اجرای این طرح اشاره کرد و ادامه داد: در این بازه زمانی، بیش از ۱۵ هزار تماس موفق با این خط برقرار شد که از این میان، ۶۳۰ نفر درخواست مشاوره مستقیم داشتند و هفت هزار و ۴۰ مورد نیز با تشخیص قطعی اختلال اضطرابی ناشی از پیامد‌های جنگ مواجه شده‌اند.

کریمی گفت: با آغاز جنگ، شبکه گسترده‌ای شامل ۱۴۰ پایگاه فوریت، ۲۲۵ گروه تخصصی و ۷۵۰ روان‌شناس در قالب گروه محب برای بازتوانی روانی شهروندان در محلات مستقر شدند که یک هزار و ۵۰۰ دسته خدمت، ۵۲۰ جلسه آموزشی و ۳۷۰ مورد ارجاع تخصصی ارائه شده است و و فرآیند درمان آنها همچنان ادامه دارد.

وی بستر این امدادرسانی را تکیه بر سرمایه‌های اجتماعی محلی دانست و افزود: در طرح شهید سلامی، ۹۰۴ کانون محلی تشکیل شد ودر طرح سلام محله نیز که از سال گذشته فعال شد، ۱۱ هزار و ۲۰۸ داوطلب مردمی با اعلام ظرفیت‌های خود، نقش روانی و حمایتی مهمی را در محله‌ها ایفا کردند.

مدیرکل بهزیستی استان به اهمیت موفقیت‌های زیرساختی استان در حوزه خدمات اجتماعی نیز اشاره کرد و گفت: رویکرد اصلی بهزیستی، محله محوری با مشارکت خود مردم است و در ارزیابی ملی طرح «محلات ۲۰۲۰»، مراکز فعال در محله ملک اصفهان، محله حسن‌آباد کاشان و محله دهنو مبارکه، به دلیل عملکرد درخشان در این بستر اجتماعی، موفق به کسب شاخص ملی و احراز رتبه‌های برتر کشوری شدند.