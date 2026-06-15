به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ فرمانده انتظامی شهرستان کاشان گفت: در راستای ارتقای امنیت اجتماعی، افزایش احساس امنیت عمومی و جلب رضایتمندی شهروندان، طرح ارتقای امنیت محله‌محور با اولویت برخورد قاطع با مخلان نظم و امنیت عمومی اجرا شد.

سرهنگ ایرج کاکاوند افزود: مأموران انتظامی در اجرای این طرح موفق شدند سه سارق و یک مالخر را شناسایی و دستگیر کنند که در این خصوص سه فقره سرقت نیز کشف و اموال، به مال‌باختگان بازگردانده شد.

وی ادامه داد: همچنین در جریان اجرای این طرح، ۱۴ نفر از مخلان نظم و امنیت عمومی و چهار نفر خرده‌فروش مواد مخدر و معتاد متجاهر دستگیر شدند.

سرهنگ کاکاوند گفت: مأموران در این عملیات موفق به کشف دو کیلو و ۱۳۰ گرم انواع مواد مخدر صنعتی آماده عرضه شدند که نقش مؤثری در پیشگیری از توزیع مواد افیونی در شهرستان داشت.

وی همچنین از توقیف ۶ دستگاه خودرو و هفت دستگاه موتورسیکلت در این طرح خبر داد و افزود: برخورد با مجرمان، هنجارشکنان و برهم‌زنندگان نظم عمومی با قاطعیت در دستور کار پلیس قرار دارد.