فرمانده پایگاه هشتم پلیس آگاهی تهران بزرگ گفت: انتشار تصاویر برخی از سرقت‌ها در رسانه‌های اجتماعی و فضای مجازی و بازتاب گسترده آن، ضرورت شناسایی و دستگیری عاملان این جرایم را دوچندان کرد و تیم‌های عملیاتی مبارزه با سرقت این پایگاه بلافاصله وارد عمل شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما سرهنگ کارآگاه تیمور بیرانوند، فرمانده پایگاه هشتم پلیس آگاهی تهران بزرگ گفت:در پی وقوع چندین فقره گوشی‌قاپی، گردنبندقاپی و زورگیری در محدوده تحت پوشش این پایگاه که موجب نارضایتی شهروندان و وارد آمدن خسارات مالی به آنان شده بود، رسیدگی به موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان قرار گرفت.

وی افزود: انتشار تصاویر برخی از این سرقت‌ها در رسانه‌های اجتماعی و فضای مجازی و بازتاب گسترده آن، ضرورت شناسایی و دستگیری عاملان این جرایم را دوچندان کرد و تیم‌های عملیاتی مبارزه با سرقت این پایگاه بلافاصله وارد عمل شدند.

فرمانده پایگاه هشتم پلیس آگاهی تهران بزرگ ادامه داد: کارآگاهان در نخستین گام، با بازبینی تصاویر سرقت‌ها و بررسی شیوه و شگرد مورد استفاده مجرمان، تحقیقات تخصصی خود را آغاز کردند. هرچند در مراحل اولیه، هویت متهمان شناسایی نشد، اما در ادامه با راه‌اندازی گشت‌های نامحسوس و بهره‌گیری از ظرفیت‌های اطلاعاتی و کارآگاهی، هویت دو نفر از عاملان این سرقت‌ها استخراج شد.

وی گفت: بررسی سوابق متهمان نشان داد هر دو دارای سوابق متعدد کیفری در زمینه سرقت و زورگیری هستند و با استفاده از سلاح سرد، گاز اشک‌آور و موتورسیکلت‌های مختلف از جمله لاکی، کلیک و هوندا، اقدام به سرقت تلفن همراه، طلاجات و سایر اموال شهروندان می‌کردند.

فرمانده پایگاه هشتم پلیس آگاهی تهران بزرگ با اشاره به اینکه پس از شناسایی مخفیگاه‌ها و پاتوق‌های متهمان و با هماهنگی مرجع قضایی، اقدامات مراقبتی و اطلاعاتی آغاز شد. در نهایت، متهمان در محدوده میدان امام خمینی (ره) شناسایی شدند و در حالی که قصد ارتکاب سرقت دیگری را داشتند، در یک عملیات غافلگیرانه و ضربتی دستگیر شدند.تصریح کرد:متهمان در جریان عملیات، با استفاده از سلاح سرد و گاز اشک‌آور در برابر مأموران مقاومت کردند که در نهایت با رعایت قانون به‌کارگیری سلاح و انجام تیراندازی، زمین‌گیر و بازداشت شدند.

وی افزود:در بازرسی از مخفیگاه متهمان، چهار دستگاه تلفن همراه آیفون مسروقه، حدود ۲۰۰ گرم طلای سرقتی، مقادیر قابل توجهی ارز خارجی و یک دستگاه خودروی سرقتی کشف و ضبط شد.

به گفته بیراوند: متهمان پس از انتقال به پلیس آگاهی و انجام بازجویی‌های فنی، به ارتکاب بیش از ۲۰ فقره گوشی‌قاپی، گردنبندقاپی و زورگیری در نقاط مختلف پایتخت اعتراف کردند.

وی ادامه داد:با انجام بررسی‌های تخصصی، بازبینی دوربین‌های مداربسته و تطبیق شیوه ارتکاب جرایم، تعدادی از مالباختگان شناسایی شده‌اند و تحقیقات برای شناسایی سایر قربانیان، کشف جرایم مشابه و دستگیری احتمالی دیگر همدستان متهمان همچنان ادامه دارد.