مردم بخش رخ شهرستان تربت حیدریه دیشب با برپایی صدو پنجمین شب اجتماع حماسی، بار دیگر بر ایستادگی در مسیر رهبر شهیدمان و شهدای جنگ ۴۰ روزه و بیعت با رهبر معظم انقلاب تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مردم ولایتمدار و مقاوم بخش رخ شهرستان تربت حیدریه شب گذشته ضمن سوگواری و عزاداری اباعبدالله الحسین (ع)، در لبیک به فرمان رهبر خود در خیابان اصلی شهر رباط سنگ با حضور پرشور خود در این آیین شبانه شرکت کردند.

اجتماع کنندگان با اهتزاز پرچم مقدس کشورمان و سردادن شعار‌هایی اعلام کردند که برای دفاع از وطن تا پای جان ایستاده‌اند.