واریز اعتبار مرحله یازدهم طرح کالابرگ الکترونیک برای گروه سوم
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر گفت: اعتبار مرحله یازدهم طرح کالابرگ الکترونیک برای گروه سوم که رقم آخر کد ملی آنها ۷ تا ۹ است واریز شد.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
؛ مرتضی پروانه از اجرای مرحله جدید طرح تحول کالابرگ الکترونیکی خبر داد و اظهار کرد: این طرح به عنوان یکی از راهبردهای کلیدی دولت در جهت تضمین امنیت غذایی و حمایت از سفره خانوارها، با موفقیت به ایستگاه یازدهم رسیده است.
وی با تأکید بر دسترسی آسان مردم بوشهر به شبکه عرضه، افزود: در حال حاضر زیرساختهای لازم در سراسر استان به دقت پیادهسازی شده و بیش از ۷ هزار و ۲۵۰ فروشگاه فعال به سامانه طرح کالابرگ متصل هستند تا مردم بدون دغدغه و در کمترین زمان ممکن، از اعتبار خود استفاده کنند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر درباره جزئیات واریز اعتبارات در مرحله جدید گفت: سرپرستان خانواری که رقم آخر کد ملی آنها بین ۰ تا ۶ است، اعتبار خود را دریافت کردهاند و فرآیند خرید برای آنها در روزهای گذشته در دو مرحله آغاز شده است و سرپرستان خانواری که رقم آخر کد ملی آنها بین ۷ تا ۹ است نیز از امروز دوشنبه ۲۵ خرداد حساب کالابرگ آنها شارژ شده و اعتبار مربوط قابل استفاده است.
وی یادآور شد: طرح تحول کالابرگ الکترونیکی تنها یک اقدام موقت نیست، بلکه یک ساختار هوشمند برای مدیریت بهینه یارانه و حمایت مستقیم از مصرفکننده است که با دقت و نظارت مستمر در استان بوشهر در حال اجراست.