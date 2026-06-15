واریز اعتبار مرحله یازدهم طرح کالابرگ الکترونیک برای گروه سوم

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر گفت: اعتبار مرحله یازدهم طرح کالابرگ الکترونیک برای گروه سوم که رقم آخر کد ملی آنها ۷ تا ۹ است واریز شد.