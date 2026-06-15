مدیرکل راه و شهرسازی قزوین از تحقق کامل سهمیه استان در طرح مسکن استیجاری ویژه زوج‌های جوان خبر داد و گفت: ۱۴۰ واحد مسکونی تجهیز شده برای واگذاری به متقاضیان واجد شرایط آماده شده است.

به گزارش گروه مسکن و شهرسازی خبرگزاری صداوسیما ، مجتبی دائی‌دائی مدیرکل راه و شهرسازی استان قزوین در جلسه پایش طرح‌های حمایتی مسکن با حضور وزیر راه و شهرسازی از تحقق صد درصدی تعهدات استان در اجرای طرح مسکن استیجاری ویژه زوج‌های جوان خبر داد.

دائی‌دائی گفت: این طرح با هدف حمایت از زوج‌های جوان و کاهش هزینه‌های تأمین مسکن برای خانوارهای فاقد مسکن در حال اجراست.

وی افزود: در این راستا ۱۴۰ واحد مسکونی در شهرهای قزوین، اقبالیه و مهرگان تأمین و برای بهره‌برداری آماده شده است.

به گفته وی، تمامی واحدهای پیش‌بینی‌شده به امکانات و تجهیزات مورد نیاز از جمله کولر، پکیج و سایر ملزومات سکونت مجهز هستند.

دائی‌دائی گفت: این واحدها با اجاره‌بهای مناسب و در چارچوب ضوابط تعیین‌شده در اختیار جامعه هدف قرار خواهد گرفت.

وی افزود: اجرای موفق این طرح موجب قرار گرفتن قزوین در میان سه استان برتر کشور در انجام تعهدات حوزه مسکن استیجاری شده است.

در این نشست همچنین روند اجرای طرح‌های نهضت ملی مسکن و برنامه‌های حمایتی دولت برای تسریع در تأمین مسکن متقاضیان بررسی شد.