به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرهنگ علی عباسی گفت: در راستای مبارزه جدی با پدیده قاچاق سوخت، ماموران پلیس اطلاعات و امنیت شهرستان با انجام اقدامات اطلاعاتی، موفق به شناسایی یک تانکر حامل سوخت قاچاق در یکی از روستا‌های اطراف شهرستان شدند.

وی افزود: ماموران پلیس در بازرسی از این محموله، ۲ هزار لیتر گازوئیل قاچاق را کشف کردند که پس از هماهنگی قضائی، جهت امور قانونی به شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی مسجدسلیمان تحویل داده شد.

فرمانده انتظامی مسجدسلیمان ادامه داد: از شهروندان درخواست می‌شود هرگونه موارد مشکوک به قاچاق سوخت و سایر کالا‌ها را از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ و سامانه ۳۰۱۱۰ اطلاع‌رسانی کنند.