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همزمان با روز جهانی مقابله با بیابانزایی و خشکسالی، ۱۰ طرح بیابانزدایی در خراسان جنوبی به بهره برداری میرسد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، سرپرست اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی در نشست خبری روز جهانی مقابله با بیابانزایی (۲۷ خرداد)، گفت: ۱۰ طرح بیابان زدایی با اعتبار ۱۰ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان در سطح هزار و ۵۸۵ هکتار به بهره برداری میرسد.
کرباسچی افزود: این طرحها علاوه بر تثبیت خاک و کاهش فرسایش بادی، برای بیش ازهزار و ۳۶۵ نفر از ساکنان ۲۵ روستای هدف، آثار مستقیم معیشتی، اشتغالزایی و زیستمحیطی به همراه داشته است.
به گفته وی این طرحها شامل مجموعهای از اقدامات احیایی از جمله احیا و اصلاح مراتع، بذرکاری، نهالکاری، مدیریت روانابهای سطحی، احداث هلالیهای آبگیر و عملیات بیومکانیکی است که هدف اصلی آنها تثبیت خاک و جلوگیری از پیشروی بیابان است.
کرباسچی با تشریح وضعیت اقلیمی استان افزود: خراسان جنوبی با حدود ۱۵ میلیون هکتار مساحت، یکی از پهناورترین استانهای کشور است که بیش از ۸ میلیون و ۷۰۰ هزار هکتار آن را عرصههای بیابانی تشکیل میدهد.
به گفته وی بر این اساس حدود ۸۶ درصد مساحت استان در زمره اراضی بیابانی و مراتع کمتراکم قرار دارد و همین موضوع موجب شده خراسان جنوبی پس از سیستان و بلوچستان، دومین استان بیابانی کشور باشد.
سرپرست اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی افزود: شرایط اقلیمی خشک و نیمهخشک، تداوم خشکسالیهای چندساله و کاهش توان زیستی عرصههای طبیعی باعث شده روند بیابانزایی در برخی مناطق استان شدت بگیرد.