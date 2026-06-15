فیلم‌تئاتر «اولین بازی» به نویسندگی امیر مشهدی‌عباس و کارگردانی میثم یوسفی، در دومین هفته اجرای طرح اوقات فراغت تابستانی مرکز تولید تئاتر و تئاتر عروسکی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، به‌صورت رایگان و اینترنتی در اختیار مخاطبان قرار می‌گیرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، این فیلم‌تئاتر از ۲۶ خرداد تا ۶ تیر ۱۴۰۵ در قالب طرح «نمایش‌نما» از طریق صفحه اختصاصی این طرح در پایگاه تیوال نمایش داده می‌شود.

«اولین بازی» روایت روزی است که قرار است مقابل منزل رضا، نوجوان قصه، تعزیه دو طفلان مسلم اجرا شود. اما با غیبت بازیگران نقش دو طفلان، اجرای تعزیه با مشکل مواجه می‌شود و گروه تعزیه‌خوان وسایل خود را به امانت در خانه رضا می‌گذارند تا به دنبال بازیگران بروند. رضا در تنهایی خود با وسایل گروه به بازی و نمایش می‌پردازد و به‌تدریج وارد دنیایی خیال‌انگیز و فانتزی می‌شود.

عاطفه بحرالعلوم طباطبایی، علی بیک‌محمدی، مریم خاکسار تهرانی، مهدی رحمتی، میلاد رمضانی (ورجاوند)، کوشا ساعی، بهروز مهرعلیلان و شراره یوسفی به‌عنوان بازی‌دهندگان عروسک و صداپیشگان در این اثر حضور دارند. آریاراد انصاری‌شاد نیز بازیگر نوجوان این نمایش است.

زنده‌یاد مهدی امامی کارگردانی تلویزیونی این اثر را بر عهده داشته و کوشا ساعی و مهدی رحمتی به‌عنوان دستیاران کارگردان فعالیت کرده‌اند. علیرضا حسین‌پور و مژده ذکریاپور طراح و سازنده عروسک، شراره یوسفی طراح و سازنده عروسک‌های بخش سایه، سینا ییلاق‌بیگی طراح صحنه و علیرضا حسین‌پور و عادل بزدوده طراحان و سازندگان دکور این نمایش هستند.

همچنین محمد فرشته‌نژاد آهنگ‌سازی، آزاده فرهنگیان سرایش اشعار، عماد سالکی طراحی پوستر و بروشور و شهراد اطهری عکاسی این اثر را بر عهده داشته‌اند.

بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، در طرح اوقات فراغت «نمایش‌نما» تا پایان تابستان ۱۴۰۵ هر هفته یک فیلم‌تئاتر در پایگاه اینترنتی کانون به نشانی www.tiwal.com/namayeshnama بارگذاری و در اختیار علاقه‌مندان قرار خواهد گرفت.