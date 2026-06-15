سرمربی تیم ملی والیبال سه بازیکن را برای حضور در هفته دوم لیگ ملت‌ها فراخواند تا در اردوی صربستان به تیم ایران ملحق شوند و چهار والیبالیست را راهی تهران کرد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، دیدار‌های هفته اول لیگ ملت‌های والیبال جهان ۲۰۲۶ در گروه مردان از ۲۰ تا ۲۴ خرداد به میزبانی اوتاوا (کانادا)، برزیلیا (برزیل) و لین یی (چین) پیگیری شد.

تیم ملی والیبال ایران در چهار مسابقه خود در شهر برزیلیا یک پیروزی مقابل آرژانتین و سه شکست برابر برزیل، بلغارستان و بلژیک تجربه کرد تا با چهار امتیاز این شهر را برای حضور در هفته دوم لیگ ملت‌ها ترک کند.

سرمربی تیم ملی والیبال سه بازیکن را برای حضور در هفته دوم لیگ ملت‌ها فراخواند تا در اردوی صربستان به تیم ایران ملحق شوند و از سوی دیگر چهار بازیکن راهی تهران کرد تا تمرینات خود را در پایتخت دنبال کنند.

بر این اساس شایان محرابی، علی رمضانی و سید متین حسینی راهی بلگرد خواهند شد و از سوی دیگر امیرحسین اسفندیار، عمران کوکجیلی، آرمین قلیچ نیازی و امیرمحمد گلزاده از برزیلیا راهی تهران می‌شوند تا تیم ملی والیبال ایران پس از پشت سر گذاشتن اردوی شش روزه صربستان با ۱۵ بازیکن در هفته دوم لیگ ملت‌ها حاضر شود و در هر مسابقه از ۱۴ بازیکن استفاده کند.

فهرست بازیکنان تیم ملی والیبال در اردوی اول بلگراد و هفته دوم لیگ ملت‌ها بر اساس پست بازیکنان به قرار زیر است:

پاسور: عرشیا به‌نژاد و علی رمضانی

قطر پاسور: علی حاجی‌پور و پویا آریاخواه

دریافت کننده قدرتی: مرتضی شریفی، پوریا حسین خانزاده، مبین نصری، علی حق پرست و سید متین حسینی

مدافع میانی: محمد ولی زاده، یوسف کاظمی، سید عیسی ناصری و شایان محرابی

لیبروها: محمدرضا حضرت پور و حسین حاجی‌کلاته