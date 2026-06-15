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مدیرکل امور مالیاتی استان یزد: میزان بخشودگی جرایم مالیاتی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده، ۳۰ درصد بیش از درصدهای تعیینشده در دستورالعمل افزایش مییابد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، محسن مرداسی با اشاره به مجوز صادره از سوی سازمان امور مالیاتی کشور گفت: بر اساس این مجوز، میزان بخشودگی جرایم مالیاتی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده که در دستورالعمل شماره ۵۰۴/۱۴۰۴/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۴/۷/۲۱ تعیین شده، در صورت پرداخت نقدی بدهی یا نداشتن بدهی مالیاتی تا پایان خردادماه ۱۴۰۵، ۳۰ درصد بیش از درصدهای تعیینشده در دستورالعمل افزایش مییابد.
وی افزود: این افزایش بخشودگی تا سقف ۱۰۰ درصد جرایم قابلبخشش اعمال میشود و مؤدیان در صورت پرداخت بدهیهای مالیاتی خود در بازه زمانی اعلامشده و یا عدم وجود بدهی، مشمول برخورداری از تسهیلات اعمال بخشودگی یاد شده، گردیده و میتوانند از این فرصت بهرهمند شوند.
مرداسی با تأکید بر رویکرد سازمان امور مالیاتی در تکریم مؤدیان و تسهیل در انجام تکالیف مالیاتی گفت: فراهم شدن این امکان، فرصتی مناسب برای مؤدیان است تا با مراجعه به ادارات امور مالیاتی و پرداخت بدهیهای خود، از حداکثر ظرفیت بخشودگی جرایم برخوردار شوند.
مدیرکل امور مالیاتی استان یزد همچنین خاطر نشان کرد: اجرای این سیاست در راستای کاهش فشار مالی بر فعالان اقتصادی با توجه به شرایط موجود و گسترش تعامل سازنده میان نظام مالیاتی و مؤدیان صورت گرفته است.