به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز البرز، چهارمین مانور سراسری مدیریت هوشمند تلفات انرژی برق در قالب پروژه ملی «مهتاب» به میزبانی استان البرز و در شهرستان ساوجبلاغ، به صورت برخط و همزمان با سراسر کشور برگزار شد.

حسن بکلو، معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر، در این مراسم با اشاره به اهمیت مدیریت مصرف و مقابله با استفاده‌های غیرمجاز از برق گفت: طرح ملی مهتاب یکی از مهم‌ترین برنامه‌های صنعت برق کشور برای کاهش تلفات انرژی، افزایش بهره‌وری شبکه و تأمین برق پایدار است. در قالب اجرای این طرح تاکنون بیش از ۶۵۰ هزار مورد پایش و شناسایی انشعاب‌های غیرمجاز در استان‌های مختلف کشور انجام شده و این اقدامات به مدیریت و کنترل یک هزار و ۳۷۰ مگاوات بار شبکه برق کشور منجر شده است.

بکلو با تأکید بر نقش مشارکت مردمی در موفقیت این طرح خاطرنشان کرد: مقابله با انشعاب‌های غیرمجاز علاوه بر حفظ سرمایه‌های ملی، زمینه بهره‌مندی عادلانه مشترکان از خدمات برق و افزایش پایداری شبکه را فراهم می‌کند.

مسعود خواجه‌وند مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان البرز نیز با اشاره به نتایج اجرای طرح مهتاب در استان گفت: تاکنون ۶ هزار و ۲۰۰ انشعاب غیرمجاز در البرز شناسایی و جمع‌آوری شده، ۸۴۱ مورد دستکاری در تجهیزات اندازه‌گیری کشف شده و بیش از ۲۹ میلیون کیلووات ساعت انرژی از محل مقابله با مصارف غیرمجاز و کاهش تلفات بازیابی شده است.

وی افزود: از ابتدای امسال ۴ هزار و ۷۰ کنتور معیوب تعویض و ۵ هزار انشعاب جدید برق نصب شده و با اجرای برنامه‌های نظارتی و هوشمندسازی، تعداد انشعاب‌های غیرمجاز استان به کمتر از یک هزار مورد رسیده است.

طالقانی رئیس اداره برق شهرستان ساوجبلاغ نیز با بیان اینکه این برنامه در قالب هشتمین مانور شهرستانی و چهارمین مانور سراسری مدیریت هوشمند تلفات انرژی برق برگزار شده است، گفت: در مانور سال گذشته ۲۱۸ مورد انشعاب غیرمجاز شناسایی و جمع‌آوری، یک هزار و ۳۰۰ متر کابل غیرمجاز جمع‌آوری، ۴۵ مورد اخطار صادر و بیش از ۵۰۰ هزار کیلووات ساعت انرژی احیا شد.

وی افزود: از ابتدای امسال تاکنون یک هزار و ۳۴۵ مورد انشعاب غیرمجاز شناسایی و جمع‌آوری و بیش از ۴ هزار متر کابل غیرمجاز از سطح شبکه برق شهرستان جمع‌آوری شده است.