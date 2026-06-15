برگزاری چهارمین مانور مدیریت تلفات انرژی برق
چهارمین مانور سراسری مدیریت هوشمند تلفات انرژی برق در شهرستان ساوجبلاغ برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز البرز،
چهارمین مانور سراسری مدیریت هوشمند تلفات انرژی برق در قالب پروژه ملی «مهتاب» به میزبانی استان البرز و در شهرستان ساوجبلاغ، به صورت برخط و همزمان با سراسر کشور برگزار شد.
حسن بکلو، معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر، در این مراسم با اشاره به اهمیت مدیریت مصرف و مقابله با استفادههای غیرمجاز از برق گفت: طرح ملی مهتاب یکی از مهمترین برنامههای صنعت برق کشور برای کاهش تلفات انرژی، افزایش بهرهوری شبکه و تأمین برق پایدار است. در قالب اجرای این طرح تاکنون بیش از ۶۵۰ هزار مورد پایش و شناسایی انشعابهای غیرمجاز در استانهای مختلف کشور انجام شده و این اقدامات به مدیریت و کنترل یک هزار و ۳۷۰ مگاوات بار شبکه برق کشور منجر شده است.
بکلو با تأکید بر نقش مشارکت مردمی در موفقیت این طرح خاطرنشان کرد: مقابله با انشعابهای غیرمجاز علاوه بر حفظ سرمایههای ملی، زمینه بهرهمندی عادلانه مشترکان از خدمات برق و افزایش پایداری شبکه را فراهم میکند.
مسعود خواجهوند مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان البرز نیز با اشاره به نتایج اجرای طرح مهتاب در استان گفت: تاکنون ۶ هزار و ۲۰۰ انشعاب غیرمجاز در البرز شناسایی و جمعآوری شده، ۸۴۱ مورد دستکاری در تجهیزات اندازهگیری کشف شده و بیش از ۲۹ میلیون کیلووات ساعت انرژی از محل مقابله با مصارف غیرمجاز و کاهش تلفات بازیابی شده است.
وی افزود: از ابتدای امسال ۴ هزار و ۷۰ کنتور معیوب تعویض و ۵ هزار انشعاب جدید برق نصب شده و با اجرای برنامههای نظارتی و هوشمندسازی، تعداد انشعابهای غیرمجاز استان به کمتر از یک هزار مورد رسیده است.
طالقانی رئیس اداره برق شهرستان ساوجبلاغ نیز با بیان اینکه این برنامه در قالب هشتمین مانور شهرستانی و چهارمین مانور سراسری مدیریت هوشمند تلفات انرژی برق برگزار شده است، گفت: در مانور سال گذشته ۲۱۸ مورد انشعاب غیرمجاز شناسایی و جمعآوری، یک هزار و ۳۰۰ متر کابل غیرمجاز جمعآوری، ۴۵ مورد اخطار صادر و بیش از ۵۰۰ هزار کیلووات ساعت انرژی احیا شد.
وی افزود: از ابتدای امسال تاکنون یک هزار و ۳۴۵ مورد انشعاب غیرمجاز شناسایی و جمعآوری و بیش از ۴ هزار متر کابل غیرمجاز از سطح شبکه برق شهرستان جمعآوری شده است.
رئیس اداره برق ساوجبلاغ از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه استفاده غیرمجاز از برق، دستکاری در تجهیزات اندازهگیری و یا انشعابهای غیرقانونی، مراتب را از طریق سامانه ۱۵۲۱ به شرکت توزیع نیروی برق اطلاع دهند تا در کوتاهترین زمان ممکن مورد رسیدگی قرار گیرد.