همزمان با هفته جهادکشاورزی، با حضور محمد مهدی برومندی، معاون امور باغبانی وزیر جهادکشاورزی، یک واحد صنعتی گاوداری شیری با ۳۰۰ رأس دام در روستای وشاره شهرضا به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکزاصفهان؛ مدیر جهاد کشاورزی شهرستان شهرضا در این آیین گفت: این واحد به مساحت ۱۷ هزار مترمربع با ۱۰۳ میلیارد تومان سرمایه گذاری احداث شده و زمینه اشتغال ۲۴ نفر را فراهم کرده است.

حسینعلی اباذری افزود: در حال حاضر ۱۱۷ واحد گاوداری صنعتی و ۲۷۲ گاوداری سنتی با مجموع ۳۳ هزار رأس گاو در شهرستان شهرضا فعالیت و روزانه ۳۱۰ تن شیر تولید می‌کنند.

وی بیان کرد: شهرستان شهرضا با تولید سالانه ۱۱۵ هزار تن شیر و ۳ هزار و ۵۰۰ تن گوشت قرمز جزو شهرستان‌های رتبه دار استان در تولید گوشت و شیر است.