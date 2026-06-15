به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، فاطمه دانش‌یزدی در دیداری صمیمانه با جمعی از ماما‌های بازنشسته و فعال استان، بر لزوم بهره‌گیری از تجربیات ارزشمند این قشر در مسیر سلامت خانواده و کاهش آسیب‌های اجتماعی تأکید کرد.

وی بازنشستگان را سرمایه‌های عظیم انسانی دانست افزود: نباید اجازه داد کوله‌بار تجربه عزیزان بازنشسته به فراموشی سپرده شود؛ امروز حضور اساتید و پیشکسوتان در کنار نسل جوانِ ماما، پیوندی مبارک میان دانش آکادمیک و تجربه عملی ایجاد می‌کند که می‌تواند گره‌گشای بسیاری از چالش‌های حوزه درمان و بهداشت باشد.

مدیرکل دفتر امور زنان و خانواده استانداری با اشاره به نگاه تخصصی ماما‌ها تصریح کرد: برخلاف تصور عمومی که نقش ماما را صرفاً محدود به دوران زایمان می‌بیند، حضور این عزیزان در بحث تحکیم بنیان خانواده و کنترل آسیب‌های اجتماعی یک ضرورت انکارناپذیر است و دفتر بانوان استانداری مصمم است از ثمره تجربه بیش از ۳۰ ساله این عزیزان برای ارتقای سلامت جامعه استفاده کند.

دانش‌یزدی با ابراز نگرانی از کاهش سن برخی آسیب‌های اجتماعی میان دختران و نوجوانان اظهار داشت: متأسفانه آمار‌های موجود نشان‌دهنده پایین آمدن سن آسیب‌هاست که این موضوع یک زنگ خطر جدی محسوب می‌شود.

وی ادامه داد: در این راستا، ماما‌ها به دلیل تخصص و ارتباط نزدیک با بانوان می‌توانند با حضور در مدارس و مناطق کم‌برخوردار و حاشیه شهر، نقش مشاورانی امین را ایفا کرده و در زمینه بهداشت باروری و سلامت عمومی به دختران نسل امروز آگاهی ببخشند.