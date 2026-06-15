به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز البرز، به منظور ارتقای ایمنی شبکه گازرسانی، صیانت از حقوق مشترکان و جلوگیری از هدررفت منابع انرژی، طرح شناسایی و جمع‌آوری انشعابات غیرمجاز گاز در مناطق مختلف شهرستان چهارباغ به صورت مستمر در حال اجرا است.

در جریان این طرح، اکیپ‌های بازرسی و فنی شرکت گاز با حضور در نقاط مختلف شهرستان نسبت به شناسایی و قطع انشعابات غیرمجاز اقدام کردند.

استفاده غیرقانونی از شبکه گاز علاوه بر تضییع حقوق عمومی، خطرات جدی از جمله نشت گاز، آتش‌سوزی و خسارات جانی و مالی را به همراه دارد.