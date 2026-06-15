جمعآوری انشعابات غیرمجاز گاز در چهارباغ
طرح جمعآوری انشعابات غیرمجاز گاز در سطح شهرستان چهارباغ اجرا شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز البرز،
به منظور ارتقای ایمنی شبکه گازرسانی، صیانت از حقوق مشترکان و جلوگیری از هدررفت منابع انرژی، طرح شناسایی و جمعآوری انشعابات غیرمجاز گاز در مناطق مختلف شهرستان چهارباغ به صورت مستمر در حال اجرا است.
در جریان این طرح، اکیپهای بازرسی و فنی شرکت گاز با حضور در نقاط مختلف شهرستان نسبت به شناسایی و قطع انشعابات غیرمجاز اقدام کردند.
استفاده غیرقانونی از شبکه گاز علاوه بر تضییع حقوق عمومی، خطرات جدی از جمله نشت گاز، آتشسوزی و خسارات جانی و مالی را به همراه دارد.
بر اساس اعلام مجریان طرح، برخورد قانونی با متخلفان و تداوم پایش مناطق مختلف شهرستان با جدیت ادامه خواهد داشت.