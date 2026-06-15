پخش زنده
امروز: -
۲۱هزار پرونده صنایع دستی در کشور تسهیلات حمایتی دریافت کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس مرکز سرمایهگذاری و امور اقتصادی وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در اصفهان، با اشاره به سیاستهای حمایتی دولت برای رونق اشتغال و تولید گفت: یکی از مهمترین رویکردهای وزارتخانه در سال گذشته، توجه همزمان به فعالان صنایعدستی و بخش گردشگری بود تا ظرفیتهای اشتغالزایی این عرصه بیش از پیش تقویت شود.
علیاصغر شالبافیان افزود: این موفقیت نتیجه تعامل و همراهی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه، بنیاد برکت، بنیاد علوی، استانداریها، معاونتهای اقتصادی استانها، بانکهای عامل و ادارههای کل میراثفرهنگی در سراسر کشور بوده است.
وی با تأکید بر نقش مدیران استانی دردستیابی به این نتیجه گفت: ثبت، بررسی و پرداخت تسهیلات برای هزاران پرونده خرد صنایعدستی، نیازمند تلاش شبانهروزی همکارانی بود که با جدیت و مسئولیتپذیری این فرآیند را پیگیری کردند.
شالبافیان گفت: نتیجه این تلاشها، ارتقای جایگاه وزارت میراثفرهنگی به عنوان دستگاه اجرایی برتر کشور در جذب منابع تبصره ۱۵ و نیز یکی از موفقترین نهادها در حمایت از اشتغال، بهویژه اشتغال بانوان، بوده است.
رئیس مرکز سرمایهگذاری و امور اقتصادی وزارت میراثفرهنگی همچنین از افزایش منابع حمایتی در سال جاری خبر داد و افزود: با حمایت دولت و همکاری نهادهای مربوط، منابع پیشبینیشده برای تسهیلات اشتغالزا و حمایت از فعالان صنایعدستی افزایش یافته و شرایط بهرهمندی شمار بیشتری از هنرمندان و تولیدکنندگان این حوزه فراهم شده است.
وی با اشاره به ظرفیتهای کمنظیر اصفهان در گردشگری و صنایعدستی گفت: اصفهان یکی از مهمترین قطبهای میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی کشور است و امیدواریم با حمایت مدیریت استان، سهم این حوزهها در برنامههای توسعه اقتصادی استان بیش از گذشته تقویت شود و با تداوم همکاری میان دولت، استانداریها، شبکه بانکی و فعالان بخش خصوصی مسیر توسعه صنایعدستی، افزایش اشتغال و رونق اقتصاد فرهنگ را در سراسر کشور هموارتر شود.