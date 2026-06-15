به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق اهواز گفت: رزمایش سراسری طرح مهتاب در بخش غیزانیه شهرستان اهواز با هدف تامین برق مطمئن و پایدار، کاهش تلفات انرژی و واگذاری اشتراک برق همزمان با سراسر کشور امروز دوشنبه ۲۶ خردادماه ۱۴۰۵ اجرا شد.

محمدفراتی افزود: در اجرای این طرح ۵ تیم عملیاتی از توزیع برق منطقه یک اهواز کار نصب کنتورهای جدید را بر عهده دارند و پیش بینی می‌شود حدود ۱۵۰ انشعاب واگذار گردد.

وی ادامه داد: بخش غیزانیه مشتمل بر ۸۵ روستا واقع در شرق اهواز با جمعیت حدود ۳۰ هزار نفر می‌باشد که امروز در قالب چهارمین رزمایش سراسری طرح ملی مهتاب اجرا گردید.