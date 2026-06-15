پیشرفت ۹۷ درصدی شبکه هدایت آبهای سطحی مرکز ۵۳۰ هکتاری بوشهر
مدیرکل راه و شهرسازی استان بوشهر از پیشرفت ۹۷ درصدی طرح جمعآوری و ساماندهی آبهای سطحی در مرکز ۵۳۰ هکتاری بخشهای ۱ و ۲ بوشهر خبر داد.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، اصغر کشوریان با اشاره به روند اجرای طرح جمعآوری و ساماندهی آبهای سطحی در مرکز ۵۳۰ هکتاری مراحل ۱ و ۲ شهر بوشهر اظهار کرد: این طرح با هدف هدایت، جمعآوری و مدیریت آبهای سطحی و جلوگیری از آبگرفتگی در معابر و اراضی این محدوده در حال اجراست و تا کنون به پیشرفت فیزیکی ۹۷ درصدی رسیده است.
وی افزود: در قالب این طرح تاکنون حدود ۱۶ کیلومتر عملیات لولهگذاری برای انتقال و هدایت آبهای سطحی اجرا شده و همچنین حوضچه جمعآوری آبهای سطحی در نقاط مختلف این مرکز ساخته شده است.
مدیرکل راه و شهرسازی استان بوشهر با بیان اینکه اجرای این طرح نقش مهمی در تکمیل زیرساختهای عمرانی مرکز ۵۳۰ هکتاری دارد، ادامه داد: با بهرهبرداری از این طرح، شرایط مناسبی برای مدیریت روانآبها، کاهش آبگرفتگی معابر و ارتقای ایمنی و کیفیت خدمات زیربنایی در این محدوده فراهم خواهد شد.
کشوریان یادآور شد: تکمیل زیرساختهای فنی و خدماتی از جمله شبکه هدایت آبهای سطحی، یکی از الزامات توسعه و آمادهسازی زمینهای این مرکز به شمار میرود و تلاش شده است این طرح در کوتاهترین زمان ممکن به مرحله بهرهبرداری برسد.