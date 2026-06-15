پیشرفت ۹۷ درصدی شبکه هدایت آب‌های سطحی مرکز ۵۳۰ هکتاری بوشهر

مدیرکل راه و شهرسازی استان بوشهر از پیشرفت ۹۷ درصدی طرح جمع‌آوری و ساماندهی آب‌های سطحی در مرکز ۵۳۰ هکتاری بخش‌های ۱ و ۲ بوشهر خبر داد.