پخش زنده
امروز: -
رئیس جمعیت هلالاحمر بر ضرورت گسترش فرهنگ پیشگیری و پیشبینی در حراستها تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما نشست سالیانه رؤسای حراست سراسر کشور با حضور رئیس هلالاحمر و نماینده ولیفقیه در جمعیت با شعار محوری"حراست اثرگذار، پشتوانه سرمایههای اجتماعی" در تهران برگزار شد.
دکتر پیرحسین کولیوند، رئیس جمعیت هلالاحمر در این نشست بر ضرورت گسترش فرهنگ پیشگیری و پیشبینی در حراستها تأکید و توجه به کرامت انسانی کارکنان و امدادگران هلالاحمر را بخشی از حفاظت و صیانت افراد در این مجموعه دانست.
وی افزود: رازداری، انصاف، امانتداری، عدالت و حفاظت از اطلاعات افراد و امکانات از دیگر نکاتی است که باید در این حوزه مورد توجه ویژه تمامی همکاران قرار گیرد.
ارتقای فرهنگ دینی موجب خدمترسانی هرچه بهتر خواهد شد
حجتالاسلام والمسلمین عبدالحسین معزی، نماینده ولیفقیه در جمعیت هلالاحمر نیز در سخنانی، ارتقای فرهنگ دینی را مهمترین عامل خدمترسانی هرچه بهتر و بیشتر دانست و گفت: حراست متولی صیانت از ناپاکی در خدمتگذاری است.
وی با اشاره به روایتی تحت عنوان "المؤمنون خدموا بعضهم من بعض"، تصریح کرد: خدمت خالصانه هلالاحمر در جنگ اخیر، از مصادیق سلامت کارکنان و امدادگران در این جمعیت است.
حجتالاسلام والمسلمین معزی خاطرنشان کرد: ضرورت تحلیل درست از وقایع و موضوعات در حراستها، فهم سیاسی و اجتماعی کارکنان مجموعه را تقویت میکند.
تقوی، نظم و صداقت از فضایل و خطوط قرمز در حراست
در ادامه این نشست، مصطفی سرایی، مدیرکل حراست جمعیت هلالاحمر تقوی، نظم و صداقت را از فضائل و خطوط قرمز حراست و پایه هرگونه اقدام در این حوزه دانست.
وی افزود: اعضای جمعیت هلالاحمر برگی از شجره طیبه بسیج هستند، اما با لباسی متحدالشکل و دوشادوش هم در سنگر امدادرسانی به مردم حضوری خالصانه و عاشقانه دارند.
سرایی به تشریح تغییر ساختار حراست منطبق با حفظ سرمایههای اجتماعی به وجود آمده در جنگ تحملی سوم پرداخت و بر نکاتی همچون همت مضاعف، پرهیز از امور تکراری وتوجه به خلاقیت و ابتکارات جدید و حرکت به سوی توانممدسازی و اقداماتی ایجابی در حراست تأکید کرد.
مدیرکل حراست جمعیت هلالاحمر گفت: شناسایی ظرفیتهای مدیریتی در کارکنان، فراهمسازی بستر جهت رشد مدیران کارآمد، تسهیل و معرفی افراد به مدیران در جمعیت از نکاتی است که باید مورد توجه ویژه همکاران در این حوزه باشد.
در این نشست، برخی از رؤسای ادارات حراست در استانها، نظرات و پیشنهادات خود را در بحث ضرورت حفظ سرمایههای اجتماعی در هلالاحمر بیان کردند.